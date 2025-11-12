Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 13 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.20 la Superbet pentru Anglia – Serbia

Cu pontul zilei de joi, 13 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.20 la meciul Anglia - Serbia, din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
FANATIK
12.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 13 noiembrie Bet Builder de cota 320 la Superbet pentru Anglia Serbia
Câștig excelent cu pontul zilei de joi, 13 noiembrie. Sursă foto: Hepta
Campania de calificare la turneul final din 2026 se apropie de final, iar în penultima etapă a preliminariilor europene Anglia primește vizita Serbiei. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de joi, 13 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.20.

Pontul zilei de joi, 13 noiembrie. Cotă de 3.20 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Anglia – Serbia

Duelul dintre Anglia și Serbia este programat de la ora 21:45, pe celebrul stadion Wembley, iar gazdele au ocazia să ofere o reprezentație de gală după ce au devenit prima echipă de pe bătrânul continent care a obținut biletele pentru Cupa Mondială.

De partea cealaltă, sârbii, care și-au diminuat considerabil șansele la locul 2 în Grupa K după eșecul înregistrat în fața Albaniei la partida arbitrată de Istvan Kovacs, sunt obligați să plece cu puncte de la Londra pentru a mai rămâne în această bătălie.

Anglia pregătește un nou show pe Wembley

Pentru Bet Builder-ul de la partida Anglia – Serbia am ales cinci pronosticuri extrem de rezonabile. Britanicii au o echipă de vis și vor încerca să le ofere fanilor o nouă prestație încântătoare, în timp ce sârbii își joacă ultima carte din preliminarii și atunci decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri Anglia: peste 1.5”.

Experții prevăd un meci în care gazdele își vor impune calitatea la mijlocul terenului și vor domina autoritar jocul, în timp ce oaspeții vor încerca să se apere grupat și să dea lovitura pe contraatac. În acest caz, am ales pronosticurile ”șuturi pe poartă Harry Kane: peste 1.5” și ”faulturi comise de Marko Grujic: peste 1.5”.

Pontul zilei joi 13 noiembrie

Va fi interesant de văzut dacă selecționerul Thomas Tuchel va profita de faptul că Anglia este deja calificată și va da minute și unor jucători pe care i-a folosit mai puțin. Oricum ar fi, britanicii sunt favoriți cerți în acest duel, așa că am hotărât să jucăm ”1 solist”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.20 de la SUPERBET pentru meciul Anglia – Serbia.

  • 2.40 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri: 3-4” la meciul Anglia – Serbia

