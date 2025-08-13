Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la Superbet cu meciuri din etapa 6

Weekend-ul aduce cu o nouă etapă din SuperLiga, cea de-a 6-a, iar partidele sunt extrem de interesante. Echipele participante în cupele europene joacă la 3 zile și au nu au cel mai ridicat ritm, iar de acest lucru încearcă să profite celelalte formații. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 14 august, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig frumușel.

Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Dueluri de foc în etapa a 6-a

Primul meci selectat este cel în care Dinamo primește vizita celor de la UTA, marea revelație a acestui început de sezon. Jocul va avea loc vineri, 15 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, și pune față în față două echipe aflate pe val. La acest meci vom miza pe pronosticul ”1 solist”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.83.

Sâmbătă, 16 august, de la ora 21:30, Petrolul va fi gazdă în duelul cu FC Hermannstadt. Cele două formații au un început de stagiune departe de așteptări, iar partida de pe ”Ilie Oană” este un bun prilej pentru a-și da un restart. În aceste condiții am ales să mizăm pe un meci spectaculos și am ales ”interval goluri: 2-3”, care are o cotă de 2.02 la Superbet.

Derby de gală pe Arena Națională

Cea mai așteptată partidă a rundei este derby-ul dintre Rapid și FCSB, programată duminică, 17 august, de la ora 21:30. Pentru o audiență cât mai mare, giuleștenii au ales să joace pe Arena Națională, deși aici se poate spune că este casa ”roș-albaștrilor”.

Costel Gâlcă se confruntă cu o serie de jucători accidentați, ultimul intrat pe această listă fiind mijlocașul Jakub Hromada, care are , însă vrea să profite de degringolada instalată în tabăra rivalei.

Campioana României vine după o , dar într-un derby nu se mai pune problema oboselii sau a formei. Și în plus, FCSB are jucători de calitate care pot oricând să decidă un joc. Astfel, mergem pe varianta ”ambele echipe marchează: da”, cu o cotă atractivă de 1.80 la Superbet.

Goluri multe la Ovidiu

Etapa cu numărul 6 se va închide luni, 18 august, de la ora 21:30, la Ovidiu cu disputa dintre Farul – Universitatea Cluj. ”Marinarii” vin după primul eșec al sezonului, în timp ce oaspeții au nevoie ca de aer de o prestație bună pentru a mai spăla rușinea ultimelor jocuri. Așa că am ales pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: da”, cu o cotă de 1.74 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 6-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 11.57, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.