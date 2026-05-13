Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 14 mai. Cotă de 3.09 pe meciurile din play-off-ul SuperLigii

Pontul zilei la pariuri pentru joi, 14 mai 2026, va fi format din două partide importante din play-off-ul SuperLigii, care ne pot aduce un câștig frumos.
FANATIK
13.05.2026 | 23:15
Pontul zilei de joi 14 mai Cota de 309 pe meciurile din playofful SuperLigii
Pontul zilei la pariuri sportive pentru etapa 9 din play-off. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Pontul zilei pentru joi, 14 mai, ne propune două meciuri din play-off-ul SuperLigii, etapa cu numărul 9. Așadar, o să mizăm pe duelurile dintre FC Argeș și Rapid, cât și pe partida de pe Arcul de Triumf, dintre Dinamo și CFR Cluj.

FC Argeș – Rapid. Ultima speranță pentru giuleșteni în lupta pentru cupele europene

Play-off-ul din SuperLiga se reia cu partida de vineri, dintre FC Argeș, ce se va disputa la Mioveni. Cele două formații s-au mai întâlnit deja de două ori în acest sezon pe terenul de la Mioveni, în prima etapă a sezonului regulat, când oaspeții au câștigat, 2-0, și în grupele Cupei României, când trupa lui Bogdan Andone a reușit să bată, 2-1.

ADVERTISEMENT

Acum, cele două echipe sunt la capătul unui sezon extrem de obositor, iar singura care mai are un obiectiv este Rapid. Giuleștenii speră să prindă locul pentru barajul de cupe europene, iar pentru asta au nevoie de victorie contra celor de la FC Argeș. Așadar, pentru duelul de la Mioveni, noi mizăm pe egal sau victorie Rapid pentru o cotă de 1,53 oferită de Superbet.

Dinamo – CFR Cluj. Repetă gazdele rezultatul din sezonul regulat?

Dinamo și CFR Cluj au avut până acum 3 partide, iar bilanțul este unul foarte echilibrat. „Câinii” s-au impus în prima confruntare, 2-1, pe Arena Națională, după două reușite în ultimele minute ale lui Karamoko și Soro, iar revanșa ardelenilor a venit la partida retur din sezonul regulat. În Gruia, aceștia s-au impus, 2-0, la capătul unui meci în care au arătat o superioritate clară în fața bucureștenilor.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

Ultimul duel a fost în play-off și s-a terminat la egalitate, 1-1, după golurile semnate de Pop și Sinyan, meci care putea să fie câștigat de Dinamo la ultima fază, atunci când Cătălin Cîrjan a scăpat singur cu portarul, a trimis o „scăriță”, însă Braun a respins balonul în ultimul moment. Așadar, dat fiind acest echilibru între echipe, noi mizăm pe faze la ambele porți și pronosticul este de minim 10 cornere în meci la o cotă de 2,02 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT
Imaginea care a făcut înconjurul lumii: un copil a trebuit să fie aruncat...
Digisport.ro
Imaginea care a făcut înconjurul lumii: un copil a trebuit să fie aruncat peste gard! ”Oroarea fotbalului din Serbia”

Pronosticurile pentru pontul zilei

  • FC Argeș – Rapid – X2 – cotă 1,53 oferită de Superbet
  • Dinamo – CFR Cluj – minim 10 cornere – cotă 2,02 oferită de Superbet.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 mai 2026. Câștig de 445 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 mai 2026. Câștig de 445 de lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 12 mai. Cotele pentru titlu în SuperLiga. Ce echipă...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 12 mai. Cotele pentru titlu în SuperLiga. Ce echipă este favorită
Biletul zilei la pariuri, marți, 12 mai 2026. Câștig de 669 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 12 mai 2026. Câștig de 669 de lei cu fotbal
Tags:
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!