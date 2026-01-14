Pontul zilei de joi, 15 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 14.65 de la Superbet cu meciuri din etapa 22

ADVERTISEMENT

SuperLiga României revine după pauza de iarnă, iar echipele se află în fața etapei cu numărul 22. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe câteva meciuri din această rundă.

Pontul zilei de joi, 15 ianuarie. Cotă de 14.65 cu care puteți da lovitura în etapa 22 a SuperLigii

Lupta în SuperLiga României continuă, iar echipele revin cu forțe proaspete după pauza de iarnă. Foarte multe echipe se luptă pentru ultimele două locuri din play-off, iar etapa începe chiar cu un meci dintre două contracandidate pentru aceste poziții.

FCSB, campioana en titre, merge la Mioveni, acolo unde va întâlni FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon. Deși l-au pierdut pe Caio, Cu toate acestea, suntem de părere că FCSB s-a pus la punct odată cu acest cantonament, iar echipa se afla într-o revenire de formă și în finalul anului 2025, tocmai de aceea la acest meci vom miza pe „2 solist” pentru o cotă de 2.42 oferită de SUPERBET.

Rapid nu a terminat anul în cel mai bun mod, iar Giuleștenii au un început de an facil la o primă vedere, contra lui Metaloglobus, însă echipa lui Mihai Teja s-a dovedit surprinzătoare de multe ori. Pentru această partidă vom miza pe „Peste 2,5 goluri în meci”, pentru o cotă de 1.62.

Își continuă Botoșani forma bună și în 2026? Deplasare pe „tărâmul înghețat” de la Miercurea Ciuc

FC Botoșani a fost una dintre revelațiile sezonului 2025/2026 până în acest moment, însă rămâne de văzut dacă moldovenii își vor continua forma bună și în noul an. Formația condusă de Leo Grozavu va merge la Miercurea Ciuc, acolo unde se înregistrează unele dintre cele mai joase temperaturi din țară. Tocmai din acest motiv, partida se va juca de la ora 15:30, atunci când maxima va fi de -5 grade. La acest meci vom paria pe o victorie a botoșănenilor: „2 solist” pentru o cotă de 1.78.

Un alt meci interesant al acestei etape va fi cel dintre Dinamo și U Cluj, echipe ale căror galerii sunt înfrățite. Nu în urmă cu mult timp, „șepcile roșii” îi învingeau pe „câini” în baraj și îi trimiteau în Liga a 2-a, însă acum ambele echipe sunt în cea mai bună formă din ultimul deceniu. Pariem pe un meci spectaculos, de aceea vom alege pentru această partidă „GG”, la o cotă foarte bună de 2,10. Dacă alegem să punem toate aceste pronosticuri pe un singur bilet la SUPERBET vom avea o cotă totală de 14.65.