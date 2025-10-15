Pontul zilei de joi, 16 octombrie, din SuperLiga. Cota de 4.73 de la Superbet cu meciuri din etapa 13

Pauza datorată partidelor echipelor naționale s-a încheiat, iar weekend-ul vine cu jocuri interesante din etapa a 13-a a SuperLigii. Este de văzut cum se vor descurca formațiile după această perioadă în care unele s-au pregătit intens, profitând că nu au avut prea mulți jucători plecați. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 16 octombrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig frumușel.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de joi, 16 octombrie, din SuperLiga. Dueluri de foc în etapa a 13-a

Primul meci selectat este cel în care Farul primește vizita lui FC Argeș, una dintre marile revelații ale acestui sezon. Jocul va avea loc vineri, 17 octombrie, de la ora 20:30, la Ovidiu, și se anunță o adevărată bătălie pentru play-off. La acest meci vom miza pe pronosticul ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.35.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, campioana FCSB va juca la Clinceni împotriva lanternei Metaloglobus. Marea problemă a ”roș-albaștrilor” o reprezintă absențele majore din defensivă, antrenorul Elias Charalambous fiind nevoit să improvizeze după ce și .

ADVERTISEMENT

Gazdele vor încerca să profite de această situație, însă chiar și așa e greu de crezut că vor scoate ceva ținând cont de faptul că până acum nu a reușit decât 3 puncte din tot atâtea rezultate de egalitate. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”interval goluri: 1-4”, care are o cotă de 1.25 la Superbet.

Derby-ul rundei se joacă între Dinamo și Rapid

Cea mai așteptată partidă a etapei a 13-a este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programată duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Pentru o audiență cât mai mare, conducătorii ”câinilor” au ales să joace pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Este un duel mai mult decât interesant între două formații de mare tradiție ale fotbalului românesc și care au reușit să revină în elită după ce au trecut prin perioade extrem de dificile în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Pauza nu a fost una chiar prielnică pentru dinamoviști. Pe lângă că au pierdut amicalul susținut în Macedonia de Nord, antrenorul Zeljko Kopic s-a trezit și cu la naționala U21 a României, acesta devenind indisponibil pentru duelul cu Rapid. La acest meci mergem pe varianta ”șansă dublă: 1x”, cu o cotă atractivă de 1.39 la Superbet.

Miza pe goluri în jocul de la Ploiești

Etapa cu numărul 13 se va închide luni, 20 octombrie, de la ora 20:30, la Ploiești cu disputa dintre Petrolul și CFR Cluj. Ambele formații par să fie pe un trend ascendent, așa că am ales pronosticul ”interval goluri: 2-3”, cu o cotă de 2.02 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 13-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 4.73, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.