Pontul zilei de joi, 17 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,98 la Superbet cu meciuri din etapa 10

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Ultima etapă înainte de pauza competițională prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor vine cu meciuri extrem de interesante. Capul de afiș este, fără îndoială, derby-ul din Bănie dintre U Craiova și FCSB. Din runda cu numărul 10 de SuperLiga am ales trei meciuri cu cote excelente din oferta SUPERBET. Putem ajunge rapid la un câștig de aproape 400 de lei.

Pontul zilei de joi, 17 septembrie 2026, din SuperLiga. Rapid, cotă 1,77 pentru cursa spre supremație

Etapa a 10-a se întinde pe durata a patru zile: 18 – 21 septembrie. Primul meci pe care l-am ales se joacă vineri, de la ora 21:00. Pe Giulești, Rapid dă piept cu FC Argeș, într-un meci în urma căruia elevii lui Daniel Pancu (49 de ani) pot urcat, pentru 48 de ore, pe locul 1 în clasament. Pentru asta, alb-vișiniii trebuie să învingă.

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SUPERBET oferă o cotă mai mult decât atractivă pentru ”1 solist” – 1,77. Șansele să devină „verde” acest pronostic sunt mari. Vom avea un duel între o echipă pe val, cu 4 victorii și o remiză în ultimele 5 meciuri oficiale, și o alta în derivă. Piteștenii nu au mai învins pe nimeni de pe 9 august. Au strâns în acest interval 4 eșecuri și o remiză.

În urmă cu o etapă, cu scorul de 2-1, într-un meci în care a dominat și a avut o multitudine de ocazii. De cealaltă parte, FC Argeș a făcut un 1-1 pe terenul din Mioveni contra celor de la FC Botoșani. Moldovenii au jucat aproape o jumătate de oră cu un om în minus.

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Mizăm pe spectacol în derby-ul U Craiova – FCSB pentru o cotă de 1,61

De la ziua de vineri ajungem la seara de sâmbătă. De la ora 20:30 fierbe Cetatea Băniei. Campioana en-titre, , o echipă aflată în căutări, care este obligată să învingă pentru a nu pierde contactul cu primele clasate. „Știința” este favorită în acest duel, însă mereu aceste dispute au adus rezultate imprevizibile.

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De la acest meci de 5 stele am ales un pariu bazat pe goluri: „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,61. Craiova este o super forță ofensivă pe teren propriu. Dincolo, FCSB a arătat, cu Petrolul, că poate ajunge extrem de lejer în fața porții adverse.

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Ultimul meci de pe bilet vine din ultima zi a etapei. Luni, de la ora 18:00, la Galați ajunge Corvinul Hunedoara. Sunt două echipe care se află în zona inferioară a clasamentului. Am ales aici să mizăm pe un „1x” la o cotă bună de 1,40. Oțelul are un singur eșec acasă în acest sezon, acel 0-1 cu Rapid, când bucureștenii au marcat în prelungiri. Hunedorenii, în meciurile din deplasare, au 0 victorii.

Pontul zilei de joi, 17 septembrie 2026, din SuperLiga:

Rapid – FC Argeș 1: cotă 1,77

U Craiova – FCSB GG: cotă 1,61

Oțelul – Corvinul 1x: cotă 1,40

Cotă finală: 3,98