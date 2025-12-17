Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 8.01 de la Superbet cu meciuri din etapa 21

Cu pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 21
Ciprian Păvăleanu
17.12.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 18 decembrie din SuperLiga Cota de 801 de la Superbet cu meciuri din etapa 21
FCSB - Rapid este capul de afiș al etapei 21. Foto: Sportpictures.eu
Sezonul regulat din SuperLiga României se apropie de final, iar echipele se află în fața etapei cu numărul 21. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe câteva meciuri din această rundă.

Pontul zilei de joi, 18 decembrie. Cotă de 8.01 cu care puteți da lovitura în etapa 21 a SuperLigii

Lupta în SuperLiga României continuă, iar cele mai încinse bătălii se dau în zona intrării în play-off. Șapte echipe concurează pentru locurile 5-6, în timp ce primele patru echipe par bine ancorate în clasament.

Unul dintre meciurile importante ale etapei este CFR Cluj – Botoșani, partidă în care ardelenii și-ar putea relansa șansele pentru un loc în primele șase. În acest moment, elevii lui Daniel Pancu se află la șapte puncte de Oțelul Galați și doar o minune poate face ca echipa să recupereze punctele în doar 10 etape. Pentru acest meci, pariem pe pronosticul „X la pauză sau final”, pentru o cotă de 1.70.

Un alt meci important pentru una dintre echipele ce se luptă la play-off este UTA – Dinamo. Formația antrenată de Zeljko Kopic pare cea mai în formă echipă la momentul actual, iar misiunea arădenilor va fi extrem de dificilă, tocmai de aceea vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 1,97

Vom miza și pe unul dintre meciurile din zona roșie a clasamentului. Metaloglobus și Unirea Slobozia sunt două echipe în criză de rezultate, deși ialomițenii începuseră foarte bine campionatul. În acest moment, echipa lui Andrei Prepeliță are 9 înfrângeri consecutive și caută luminița de la capătul tunelului împotriva nou-promovatei Metaloglobus. Deoarece sunt două dintre echipele ce au oferit cel mai puțin fotbal, vom alege pariul „sub 3.5 goluri în meci” pentru o cotă de 1.26 oferită de SUPERBET.

FCSB – Rapid, capul de afiș al etapei 21

Deși sunt foarte multe meciuri interesante în acest weekend, FCSB – Rapid rămâne, cu siguranță, capul de afiș. O victorie a „roș-albaștrilor” ar duce-o pe campioana României pe linia de plutire înainte de pauza de iarnă.

În acest moment, FCSB este la doar două puncte de play-off, deși sezonul părea compromis în urmă cu câteva săptămâni. Echipa patronată de Gigi Becali are 7 meciuri consecutive fără înfrângere și a adunat cele mai multe puncte în ultimele 10 etape. Pentru acest meci, ce se va juca pe Arena Națională, vom miza pe „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1.90. Dacă alegem să punem toate aceste pronosticuri pe un singur bilet la SUPERBET vom avea o cotă totală de 8.01.

  • 3.55 este cota oferită de SUPERBET pentru „2 solist” în meciul Oțelul Galați – FC Argeș

