Pontul zilei de joi, 18 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a 10-a de campionat

S-au scurs deja 9 etape din actualul sezon al SuperLigii, iar bătăliile pentru play-off și evitarea locurilor „roșii” se intensifică. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe runda cu numărul 10.

Pontul zilei de joi, 18 septembrie, aduce cote frumoase pentru etapa a 10-a din SuperLiga

Etapa cu numărul 10 din SuperLiga începe vineri, iar meciul de deschidere al rundei este FC Botoșani – FCSB. Cele două formații se află în ipostaze total opuse în acest debut de sezon, moldovenii fiind pe val, iar bucureștenii înregistrând mai multe rezultate dezamăgitoare. , ceea ce ne face să alegem un pronostic neașteptat, dar nu imposibil: „1X”, care la Superbet are o cotă de 1,83.

Ziua de sâmbătă aduce noi partide interesante. Revelația FC Argeș primește vizita lui U Cluj, în timp ce Oțelul joacă pe teren propriu cu Universitatea Craiova,

Suntem de părere că piteștenii vor obține cel puțin un punct acasă cu formația lui Ovidiu Sabău: „1X”, care are o cotă de 1,47, în timp ce la Galați vom merge pe pronosticul „X2”, care are o cotă de 1,34.

Zi plină în SuperLiga, cu 3 meciuri interesante

Duminica aduce microbiștilor 3 meciuri tari. Unirea Slobozia, aflată de asemenea într-o formă bună, va juca și ea pe teren propriu cu Petrolul. Vom miza pe varianta „1”, care la Superbet are cota de „2,67”. CFR Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, are un meci dificil în Gruia contra celor de la UTA. Aici vom alege varianta „1X”, care are o cotă de „1,15”.

Rapid, o altă formație cu un parcurs admirabil, va juca de asemenea pe teren propriu în compania lui Herrmannstadt, echipa care este doar o umbră a ceea ce era în sezoanele anterioare. Vom miza pe varianta „1”, care are o cotă de 1,68.

Dinamo – Farul trage cortina peste etapa a 10-a

Ziua de luni se deschide cu duelul ultimelor două clasate: Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucuresti. Vom miza pe „ambele echipe marchează:GG”, care are o cotă de 1,92. Duelul Dinamo – Farul, unul extrem de atractiv, ar putea reprezenta încă cel puțin un punct în zestrea „câinilor”. Vom alege varianta „1X”, care are o cotă de 1,25.

Acestea sunt ponturile noastre pentru meciurile din etapa a 10-a, care cumulate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 44.62. Bineînțeles, pariorii sunt liberi să aleagă oricare dintre aceste ponturi și să-și creeze un bilet cu mai puține evenimente, după bunul plac.

