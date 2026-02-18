Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 19 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,85 la Superbet pentru etapa 28 din SuperLiga

Cu pontul zilei de joi, 19 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,85 din etapa 28 din SuperLiga.
FANATIK
18.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de joi 19 februarie din SuperLiga Bet Builder de cota 585 la Superbet pentru etapa 28 din SuperLiga
Biletul zilei include meciurile Rapid - Dinamo și FCSB - Metaloglobus
ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 28 din SuperLiga ne aduce dueluri interesante, atât în lupta pentru play-off, cât și în lupta pentru primul loc. Rapid și Dinamo se vor duela pe Arena Națională, iar FCSB primește vizita lui Metaloglobus.

Rapid – Dinamo, își revin giuleștenii sau continuă seria bună pentru „câini”?

Sâmbătă seară, pe Arena Națională va avea loc un duel clasic al fotbalului din România, între Rapid și Dinamo. De la promovare, giuleștenii nu au pierdut cu marea rivală, având 5 victorii și 5 egaluri, iar oaspeții caută acum să răzbune aceste statistici. În tur, trupa lui Gâlcă a bătut, 2-0, după o evoluție foarte pragmatică în care au speculat erorile trupei lui Kopic.

ADVERTISEMENT

Acum, însă, cele două echipe vin cu stări de spirit diferite. Giuleștenii au pierdut în ultima etapă, 1-3, cu Farul, în timp ce Dinamo a bătut, 1-0, pe Unirea Slobozia. Datorită acestor rezultate, noi mizăm pe un bet builder format din următoarele selecții: Dinamo conduce oricând – pentru o cotă de 1,73 oferită de Superbet. De asemenea, mizăm pe minim 5 cornere Dinamo în meci pentru o cotă de 1,88 oferită de Superbet.

FCSB – Metaloglobus, campioana României, obligată să învingă

La două zile după duelul dintre Rapid și Dinamo, pe Arena Națională va fi meciul dintre FCSB și Metaloglobus. Pentru trupa roș-albastră este obligatorie o victorie pentru ca speranțele de play-off să rămână crescute. Campioana României este pe locul 10 înainte de startul etapei.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Noi previzionăm o dominare clară a celor de la FCSB, care se vor impune la scor. Mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci de către FCSB, la o cotă oferită de 1,59 de Superbet. De asemenea, mai mizăm pe FCSB marchează în ambele reprize, pentru o cotă de 1,52 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

Astfel, cele două bet-buildere, de la Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus, însumează o cotă de 5,85 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 585 de lei.

  • Dinamo conduce oricând – cotă 1,73 oferită de Superbet
  • Minim 5 cornere Dinamo – cotă 1,88 oferită de Superbet
  • FCSB peste 2,5 goluri – cotă 1,59 oferită de Superbet
  • FCSB marchează în ambele reprize – cotă 1,52 oferită de Superbet

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 18 februarie 2026. Câștig de 323 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 18 februarie 2026. Câștig de 323 de lei cu două meciuri din Champions League
Pontul zilei de marți, 17 februarie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 17 februarie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Benfica – Real Madrid
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu...
iamsport.ro
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu ai nicio șansă!'. Pe ce loc se află acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!