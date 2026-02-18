Pontul zilei de joi, 19 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,85 la Superbet pentru etapa 28 din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 28 din ne aduce dueluri interesante, atât în lupta pentru play-off, cât și în lupta pentru primul loc. Rapid și Dinamo se vor duela pe Arena Națională, iar FCSB primește vizita lui Metaloglobus.

Rapid – Dinamo, își revin giuleștenii sau continuă seria bună pentru „câini”?

Sâmbătă seară, pe Arena Națională va avea loc un duel clasic al fotbalului din România, între Rapid și Dinamo. De la promovare, giuleștenii nu au pierdut cu marea rivală, având 5 victorii și 5 egaluri, iar oaspeții caută acum să răzbune aceste statistici. În tur, trupa lui Gâlcă a bătut, 2-0, după o evoluție foarte pragmatică în care au speculat erorile trupei lui Kopic.

Acum, însă, cele două echipe vin cu stări de spirit diferite. Giuleștenii au pierdut în ultima etapă, 1-3, cu Farul, în timp ce Dinamo a bătut, 1-0, pe Unirea Slobozia. Datorită acestor rezultate, noi mizăm pe un format din următoarele selecții: Dinamo conduce oricând – pentru o cotă de 1,73 oferită de Superbet. De asemenea, mizăm pe minim 5 cornere Dinamo în meci pentru o cotă de 1,88 oferită de Superbet.

FCSB – Metaloglobus, campioana României, obligată să învingă

La două zile după duelul dintre Rapid și Dinamo, pe Arena Națională va fi meciul dintre FCSB și Metaloglobus. Pentru trupa roș-albastră este obligatorie o victorie pentru ca speranțele de play-off să rămână crescute. Campioana României este pe locul 10 înainte de startul etapei.

Noi previzionăm o dominare clară a celor de la FCSB, care se vor impune la scor. Mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci de către FCSB, la o cotă oferită de 1,59 de Superbet. De asemenea, mai mizăm pe FCSB marchează în ambele reprize, pentru o cotă de 1,52 oferită de Superbet.

Astfel, cele două bet-buildere, de la Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus, însumează o cotă de 5,85 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 585 de lei.

Dinamo conduce oricând – cotă 1,73 oferită de Superbet

Minim 5 cornere Dinamo – cotă 1,88 oferită de Superbet

FCSB peste 2,5 goluri – cotă 1,59 oferită de Superbet

FCSB marchează în ambele reprize – cotă 1,52 oferită de Superbet

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.