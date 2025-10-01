Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 9.63 de la Superbet cu meciuri din etapa 12

Cu pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 12-a, care se vor disputa în perioada 3-6 octombrie.
01.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 9.63 de la Superbet cu meciuri din etapa 12.

Etapa cu numărul 12 din SuperLiga propune mai multe meciuri extrem de interesante. Lupta este una tot mai încinsă, atât în prima jumătate a clasamentului, cât și în zona „roșie”. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe partidele din această rundă.

Pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga. Partide interesante în etapa a 12-a

Prima partidă selectată este și cea care va deschide această rundă. Vineri, de la ora 20:30, Unirea Slobozia va primi vizita celor de la Dinamo. Ambele echipe ocupă momentan locuri de play-off, fiind despărțite de doar 2 puncte. Suntem de părere că trupa lui Zeljko Kopic va obține cel puțin un punct din această deplasare, așadar vom miza pe pronosticul „X2”, pentru care SUPERBET ne oferă o cotă de 1.23.

Sâmbătă, de la ora 17:30, FC Argeș va primi vizita celor de la Petrolul. Dacă piteștenii au un start fabulos de sezon și ocupă în acest moment locul 4, „lupii galbeni” au obținut doar 6 puncte în primele 11 runde și se află pe poziția a 14-a. În acest context, gazdele pornesc clar cu prima șansă, iar varianta pe care am ales să mizăm este „1 solist”, cu o cotă de 2.10 la SUPERBET.

FCSB – Universitatea Craiova, derby-ul rundei

CFR Cluj caută în continuare primul succes în Superligă după revenirea lui Andrea Mandorlini pe bancă, iar următoarea oportunitate va fi duminică, de la ora 15:00, când în Gruia va sosi Hermannstadt. „Feroviarii” au înregistrat patru remize la rând în ultimele runde, toate cu goluri marcate, așadar pentru acest duel vom miza pe varianta „Ambele echipe marchează (GG)” , care la SUPERBET are o cotă de 2.05.

Derby-ul etapei 12 se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, unde FCSB va primi vizita liderului Universitatea Craiova. Campioana a întrerupt seria negativă din campionat în runda trecută, cu un succes contra Oțelului, și pornește ca favorită în acest duel, dar oaspeții au nevoie de un succes pentru a păstra prima poziție la finalul etapei. Pentru acest joc am ales pronosticul ”X2”, cu o cotă de 1.82 la SUPERBET.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul SUPERBET de la partidele din etapa a 12-a a primei divizii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 9.63, care, cu puțin noroc, poate aduce un câștig extraordinar.

  • 3.70 este cota SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” la meciul FCSB – Universitatea Craiova

