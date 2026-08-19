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Pontul zilei de joi, 20 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,11 la Superbet cu meciurile din etapa 6

Pontul zilei de joi, 20 august 2026, se bazează pe partide din SuperLiga. Meciurile din etapa a 6-a, programată în perioada 21 - 24 august, ne aduc o cotă de 5,11 la Superbet.
FANATIK
19.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de joi 20 august 2026 din SuperLiga Cota de 511 la Superbet cu meciurile din etapa 6
Pontul zilei de joi, 20 august, este realizat pe baza meciurilor din etapa a 6-a din SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu
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O nouă etapă din SuperLiga, a 6-a, se dispută în perioada 21 – 24 august. Capul de afiș al rundei este derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, iar un alt meci interesant va fi cel dintre Dinamo și U Cluj. Pentru pontul zilei de joi, 20 august 2026, am ales 4 meciuri din următoarea rundă. Cota finală obținută la SUPERBET este de 5.11, ceea ce înseamnă că și posibilul câștig este pe măsură.

Pariul de cotă 1,80 de la partida Dinamo – U Cluj

Sâmbătă, 22 august, vom avea două meciuri foarte interesante. Ziua începe cu partida dintre UTA Arad și Corvinul Hunedoara și se încheie cu duelul dintre Dinamo și U Cluj, echipe ale căror galerii sunt înfrățite. Cele două formații au început bine noul sezon și se află în fruntea clasamentului.

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Având în vedere că sunt două echipe cu un fotbal frumos, iar Cristiano Bergodi a anunțat că-l va avea la dispoziție pe golgheterul campionatului trecut, Jovo Lukic, pentru acest meci, vom alege să pariem la această partidă pe pronosticul „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1,80 de la SUPERBET.

Nu vom neglija nici partida de la 18:30 dintre UTA și Corvinul. „Bătrâna Doamnă” se află într-o situație delicată și este penultima în SuperLiga României, cu doar 2 puncte în 5 etape. De partea cealaltă, Corvinul a depășit așteptările și a adunat 8 puncte. Suntem de părere că formația lui Maxim va opune rezistență și nu va pierde: X2 pentru o cotă de 1.64 oferită de SUPERBET.

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CFR Cluj – FCSB este capul de afiș din etapa a 6-a

Cu toate că CFR Cluj se află într-o situație dificilă din puncte de vedere financiar, iar acest lucru se poate vedea în rezultatele slabe, meciul dintre cele două formații care au dominat ultimul deceniu în SuperLiga României rămâne unul extrem de interesant.

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Fiecare dintre cele două echipe a marcat o medie de 1,8 goluri pe meci, iar în defensivă au arătat reale probleme. Tocmai de aceea vom alege un pariu pe goluri, anume „Peste 1,5 goluri”, pentru o cotă de 1.23. Tot duminică, cu trei ore mai devreme, de la 18:30, campioana României joacă împotriva lui FC Voluntari. Aici vom miza pe o victorie a oltenilor, chiar dacă această partidă vine chiar între cele două meciuri contra lui Ararat-Armenia, ce contează pentru calificarea în Europa League. Cota pentru „1 solist” este de 1,41.

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Pontul zilei de joi, 20 august 2026, din SuperLiga:

  • Sâmbătă, 22 august, ora 18:30, UTA – Corvinul: X2, cotă 1,64
  • Sâmbătă, 22 august, ora 21:30, Dinamo – U Cluj: GG, cotă 1,80
  • Duminică, 23 august, ora 18:30, U Craiova – FC Voluntari: 1 solist, cotă 1,41
  • Duminică, 23 august, ora 21:30, CFR Cluj – FCSB: „Peste 1,5 goluri”, cotă 1,23

Cotă finală: 5,11.

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