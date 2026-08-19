Pontul zilei de joi, 20 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,11 la Superbet cu meciurile din etapa 6

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O nouă etapă din SuperLiga, a 6-a, se dispută în perioada 21 – 24 august. Capul de afiș al rundei este derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, iar un alt meci interesant va fi cel dintre Dinamo și U Cluj. Pentru pontul zilei de joi, 20 august 2026, am ales 4 meciuri din următoarea rundă. Cota finală obținută la SUPERBET este de 5.11, ceea ce înseamnă că și posibilul câștig este pe măsură.

Pariul de cotă 1,80 de la partida Dinamo – U Cluj

Sâmbătă, 22 august, vom avea două meciuri foarte interesante. Ziua începe cu partida dintre UTA Arad și Corvinul Hunedoara și se încheie cu duelul dintre Dinamo și U Cluj, echipe ale căror galerii sunt înfrățite. Cele două formații au început bine noul sezon și se află în fruntea clasamentului.

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Având în vedere că sunt două echipe cu un fotbal frumos, iar Cristiano Bergodi a anunțat că-l va avea la dispoziție pe golgheterul campionatului trecut, Jovo Lukic, pentru acest meci, vom alege să pariem la această partidă pe pronosticul „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1,80 de la SUPERBET.

Nu vom neglija nici partida de la 18:30 dintre UTA și Corvinul. și este penultima în SuperLiga României, cu doar 2 puncte în 5 etape. De partea cealaltă, Corvinul a depășit așteptările și a adunat 8 puncte. Suntem de părere că formația lui Maxim va opune rezistență și nu va pierde: X2 pentru o cotă de 1.64 oferită de SUPERBET.

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CFR Cluj – FCSB este capul de afiș din etapa a 6-a

Cu toate că iar acest lucru se poate vedea în rezultatele slabe, meciul dintre cele două formații care au dominat ultimul deceniu în SuperLiga României rămâne unul extrem de interesant.

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Fiecare dintre cele două echipe a marcat o medie de 1,8 goluri pe meci, iar în defensivă au arătat reale probleme. Tocmai de aceea vom alege un pariu pe goluri, anume „Peste 1,5 goluri”, pentru o cotă de 1.23. Tot duminică, cu trei ore mai devreme, de la 18:30, campioana României joacă împotriva lui FC Voluntari. Aici vom miza pe o victorie a oltenilor, chiar dacă această partidă vine chiar între cele două meciuri contra lui Ararat-Armenia, ce contează pentru calificarea în Europa League. Cota pentru „1 solist” este de 1,41.

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Pontul zilei de joi, 20 august 2026, din SuperLiga:

Sâmbătă, 22 august, ora 18:30, UTA – Corvinul: X2, cotă 1,64

Sâmbătă, 22 august, ora 21:30, Dinamo – U Cluj: GG, cotă 1,80

Duminică, 23 august, ora 18:30, U Craiova – FC Voluntari: 1 solist, cotă 1,41

Duminică, 23 august, ora 21:30, CFR Cluj – FCSB: „Peste 1,5 goluri”, cotă 1,23

Cotă finală: 5,11.