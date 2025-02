Pontul zilei de joi, 20 februarie, din SuperLiga. Bilet de cotă 6.56 la Superbet pentru etapa 28

Ziua de vineri, 21 februarie, este cea în care începe etapa cu numărul 28 din Superliga. Finalul sezonului regular este extrem de aproape, iar echipele luptă pentru ultimele puncte rămase în joc, care le pot ajuta pe unele chiar la îndeplinirea unor obiective. Pontul zilei se concentrează asupra a patru partide interesamte, pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație de cotă 6.56.

Pontul zilei de joi, 20 februarie, din SuperLiga. Cota de 6.56 cu care puteți da lovitura la SuperBet

Duelurile selectate pentru pariu sunt următoarele: Hermannstadt – Gloria Buzau (vineri, 21 februarie, 17:00), Botosani – Universitatea Craiova (sâmbătă, 22 februarie, 18:00), Unirea Slobozia – Poli Iasi (duminică, 23 februarie, 15:00) și UTA – Sepsi Sfantu Gheorghe (luni, 24 februarie, 17:00).

Cotă de 1,85 la Hermannstadt – Gloria Buzau

Hermannstadt se află într-o formă foarte bună recent și luptă pentru accederea în play-off. și a aprins speranțele sibienilor la calificarea în primele șase echipe ale campionatului.

Gloria Buzău se află la polul opus, fiind ultima clasată din Superliga. Echipa lui Eugen Neagoe a pierdut etapa trecută acasă cu FCSB (0-2)

Judecând după ambiția lui Marius Măldărășanu de a lupta până la capăt pentru atingerea play-off-ului, dar și după faptul că Hermannstadt va juca acasă, am ales varianta „final 1”, care are la Superbet o cotă de 1,85.

Cotă de 1,32 la FC Botoșani – Universitatea Craiova

FC Botoșani a pierdut la limită în Giulești (0-1 cu Rapid) și continuă să aibă emoții în privința evitării retrogradării. Echipa lui Leo Grozavu va juca de data aceasta acasă, unde a reușit rezultate mult mai bune în acest sezon.

„Leii” lui Mirel Rădoi au renăscut de când acesta a preluat echipa și au obținut victorii pe linie. Oltenii speră să plece cu toate cele 3 puncte și din această deplasare și să se lupte în continuare la titlu.

Având în vedere faptul că meciul se joacă la Botoșani acasă, o deplasare lungă pentru echipa din Bănie, am selectat varianta „X2”, care la Superbet are o cotă de 1,32.

Cotă de 1,40 la Unirea Slobozia – Poli Iași

Rămas fără atacantul Jordan Gele, transferat de FCSB, Adrian Mihalcea are de asemenea o luptă grea la Slobozia. Fostul mare atacant român încearcă să evite retrogradarea.

Poli Iași a rămas și ea fără un jucător, transferat tot de FCSB. Moldovenii lui Vasile Miriuță l-au pierdut pe Andrei Gheorghiță, dar antrenorul încearcă să păstreze optimismul în vestiar și să salveze echipa de la retrogradarea în Liga 2.

Ținând cont de apetitul ofensiv al echipei ialomițene, dar și de avantajul terenului propriu, am selectat pentru acest meci varianta „1X”, care la Superbet are o cotă de 1,40.

Cotă de 1,92 la UTA – Sepsi OSK

UTA a reușit o victorie neașteptată în deplasare cu Petrolul (1-0 scor final), într-un meci în care arbitrul Sebastian Colțescu a fost aspru criticat ulterior pentru că a anulat două goluri prahovenilor.

Sepsi OSK pare că nu se mai regăsește sub comanda lui Valentin Suciu, înregistrând mai multe rezultate nefavorabile și anihilându-și astfel speranțele la play-off.

Cum meciul se va juca la Arad, sub ochii suporterilor pătimași ai „Bătrânei Doamne”, iar cele două echipe au marcat destul de multe goluri în ultimele meciuri, am ales varianta „ambele echipe marchează (GG)”, care la Superbet are o cotă de 1,92.

2,80 este cota SUPERBET pentru pronosticul „1 solist” la UTA – Sepsi OSK