Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la Superbet cu meciuri din etapa 17

SuperLiga revine după pauza dedicată jocurilor echipelor naționale, iar weekend-ul vine cu jocuri tari din etapa a 17-a. Lupta pentru accederea în play-off se intensifică, iar FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 20 noiembrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig excelent.

Cote spectaculoase pentru pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga

Prima partidă pe care ne vom concentra este FC Argeș – Universitatea Craiova. Meciul aduce față în față două echipe rănite înaintea pauzei competiționale, piteștenii cedând în Giulești cu 0-2, iar oltenii pierzând acasă, cu UTA, scor 1-2.

Dacă echipa din Trivale continuă cu Bogdan Andone pe banca tehnică, pe bancă, după ce Mirel Rădoi a plecat în urma eșecului cu arădenii.

Având în vedere ambiția celor de la FC Argeș, stilul ofensiv, dar și avantajul terenului propriu și ținând cont că oltenii nu s-au pus încă la punct sub comanda noului antrenor, considerăm bună de ales varianta „1X”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.72.

Repară FCSB pasul greșit făcut etapa trecută?

FCSB este una dintre echipele cu pretenții mari în fiecare sezon, mai ales că a câștigat ultimele ediții de campionat. Bucureștenii au avut o primă parte de stagiune extrem de slabă, regăsindu-se în a doua parte a clasamentului.

a reprezentat un nou pas greșit pentru trupa lui Elias Charalambous în accederea în play-off. Totuși, etapa aceasta FCSB va juca acasă și are șansa să se impună în fața Petrolului. Vom alege aici varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.58 la Superbet.

Derby-ul „surorilor”. Pancu se reîntâlnește cu echipa unde a scris istorie în CFR Cluj – Rapid

CFR Cluj este cealaltă echipă cu renume și istoric bogat în ultimii ani, care se află în acest sezon pe locuri care nu îi fac cinste. Ardelenii primesc vizita Rapidului, aflată în mare formă.

Daniel Pancu, noul antrenor al trupei din Gruia, are în față fosta echipă, unde a scris istorie ca jucător. Ne așteptăm la un derby strâns, astfel că mizăm pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are cota de 1.82.

Revine Botoșani pe primul loc sau îi cade pradă și lui Dinamo?

FC Botoșani a fost liderul surpriză după primele 15 etape, însă eșecul suferit cu Farul în deplasare a însemnat căderea trupei moldave pe poziția secundă. Echipa lui Leo Grozavu are un test dificil, acasă, cu Dinamo.

Ținând cont de forma ambelor echipe, dar mai ales de calitatea superioară a lotului pe care Zeljko Kopic îl are la dispoziție, mizăm la această partidă pe varianta „X2”, care are o cotă de 1.42.