Pontul zilei de joi, 21 august, din SuperLiga. Cotă de 13.19 de la Superbet cu meciuri din etapa 7

Cu pontul zilei de joi, 21 august, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 7-a.
20.08.2025 | 22:45
Pontul zilei de joi 21 august din SuperLiga Cota de 1319 de la Superbet cu meciuri din etapa 7
Pontul zilei de joi, 21 august, aduce un câștig excelent cu meciuri din etapa a 7-a a SuperLigii. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Etapa cu numărul 7 din SuperLiga aduce partidele sunt extrem de interesante. Deși mai este mult până departe, lupta pentru intrarea în play-off începe să se încingă. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 21 august, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig însemnat.

Pontul zilei de joi, 21 august, din SuperLiga. Dueluri încinse în etapa a 7-a

Primul meci selectat este cel în care Rapid joacă în deplasare cu nou promovata Metaloglobus. Jocul va avea loc vineri, 22 august, de la ora 21:30, iar giuleștenii nici nu concep să se împiedice după remiza smulsă in extremis în derby-ul cu FCSB. La acest meci vom miza pe pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: nu”, pentru care Superbet oferă o cotă de 2.12.

Sâmbătă, 23 august, de la ora 21:30, U Cluj va primi vizita ”fraților” de la Dinamo. Cele două formații sunt primele sub linia play-off-ului, astfel că partida de pe ”Cluj Arena” se anunță extrem de echilibrată. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”șansă dublă: x2”, care are o cotă de 1.68 la Superbet.

Campioana FCSB va da piept, duminică, 24 august, de la ora 21:30, cu FC Argeș, o nou promovată care s-a descurcat onorabil până acum. ”Roș-albaștrii” vor veni după deplasarea infernală de la Aberdeen, însă nu își mai permite să piardă puncte în campionat. Astfel, mergem pe varianta ”gol marcat în ambele reprize: da”, cu o cotă atractivă de 1.88 la Superbet.

Duel de mare luptă la Sibiu

Etapa cu numărul 7 se va închide luni, 25 august, de la ora 19:00, la Sibiu, cu disputa dintre FC Hermannstadt și Farul. ”Marinarii” vin după eșecul cu U Cluj și au deja două înfrângeri la rând, în timp ce trupa lui Marius Măldărășanu nu a simțit încă gustul victoriei în această stagiune. Așa că am ales pronosticul ”ambele echipe marchează: nu”, cu o cotă de 1.97 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 7-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 13.19, care cu puțin noroc poate aduce un câștig excelent.

  • 2.12 este cota SUPERBET pentru pronosticul ”ambele echipe marchează” la meciul FCSB – FC Argeș
