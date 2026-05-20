Pontul zilei de joi, 21 mai. Cotă de 5.10 pe meciurile din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga

Pontul zilei la pariuri pentru joi, 21 mai 2026, va fi format din cele trei partide din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, care ne pot aduce un câștig frumos.
20.05.2026 | 23:12
Pontul zilei la pariuri pentru joi, 21 mai 2026, va fi format din cele trei partide din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, care ne pot aduce un câștig frumos.
Play-off-ul din Superliga se va încheia cu runda a 10-a, care se va disputa în perioada 22-25 mai. Ultimele trei partide vor fi CFR Cluj – FC Argeș, U Cluj – Dinamo și Rapid – Universitatea Craiova, iar pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă aleg să mizeze pe un bilet de cotă 5.10.

Ultima rundă din play-off debutează cu duelul dintre CFR Cluj și FC Argeș, care se va disputa vineri, de la ora 20:30 în Gruia. „Feroviarii” sunt deja siguri că vor termina pe locul 3 în campionat, asigurându-și calificarea directă în preliminariile Conference League, în timp ce piteștenii încă păstrează șanse la locul 5 în play-off. Ținând cont de forma în care se află cele două formații și de faptul că CFR va beneficia de avantajul terenului propriu, am ales la acest duel pronosticul „1 solist”.

Apoi, sâmbătă, tot de la ora 20:30, U Cluj o va întâlni pe Dinamo. „Șepcile roșii” vin după două eșecuri contra Universității Craiova, cel de-al doilea fiind extrem de dur, 0-5, în partida care a decis câștigătoarea titlului. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi este sigură de locul 2 în clasament, în timp ce „câinii” știu deja că vor termina pe locul 4, urmând să evolueze la barajul pentru Conference League. Ne așteptăm la un meci echilibrat, așadar vom miza pe varianta „Pauză sau final: egalitate”.

Campioana își încheie sezonul în Giulești

În fine, ultimul meci al etapei va avea loc luni, începând cu ora 20:30, în Giulești, unde Rapid va primi vizita campioanei Universitatea Craiova. Gruparea din Bănie a sărbătorit cu mult entuziasm cele două trofee cucerite în ultima perioadă, iar duelul cu Rapid nu are o importanță deosebită.

De cealaltă parte, formația lui Costel Gâlcă dorește să pună capăt seriei nefaste de 8 meciuri la rând fără succes, dar și să își apere locul 5 în clasament. Luând în considerare aceste aspecte, am ales varianta „Ambele echipe marchează: GG” pentru acest meci. Așadar, biletul de cotă 5.10 de la SUPERBET pentru ultima etapă din play-off conține următoarele pariuri:

  • CFR Cluj – FC Argeș: 1 solist – cota 1.61
  • U Cluj – Dinamo: Pauză sau final X – cota 1.78
  • Rapid – Universitatea Craiova: Ambele echipe marchează – cota 1.78
