Pontul zilei de joi, 22 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 5.69 de la Superbet cu meciuri din etapa 23

SuperLiga a repornit la drum într-o perioadă extrem de geroasă, iar weekend-ul vine cu jocuri tari din etapa a 23-a, chiar dacă vremea nu este una prea bună pentru fotbal. Lupta pentru intrarea în play-off este tot mai încinsă și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 22 ianuarie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig atrăgător.

Recomandări interesante pentru pontul zilei de joi, 22 ianuarie, din SuperLiga

Prima partidă selectată este cea în care Dinamo se deplasează la Sibiu pentru duelul cu FC Hermannstadt, formație aflată în mare suferință. Jocul va avea loc vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00, și se anunță un duel interesant între antrenorii Dorinel Munteanu și Zeljko Kopic.

”Câinii” au urcat pe podium după și visează cu ochii deschiși că vor ajunge din nou campioni după o perioadă îndelungată. Chiar dacă adversarul are cuțitul la os, calitatea este de partea dinamoviștilor și de aceea am decis să jucăm ”2 solist”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.88.

Derby de play-off în Bănie

Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 20:00, Universitatea Craiova va primi vizita lui FC Botoșani. Revelația primei părți a sezonului din SuperLiga, moldovenii lui Leo Grozavu sunt pe o pantă descendentă și au ajuns la patru partide consecutive fără victorie.

În schimb, oltenii sunt lideri în clasament, au arătat o formă extraordinară în primul joc din 2026 și vor să mențină ritmul și în fața propriilor suporteri. La acest meci vom miza pe pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: da”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.78.

Duelul răniților pe Arena Națională

Cea mai interesantă întâlnire a rundei cu numărul 23 este cea în care FCSB și CFR Cluj se vor duela pe Arena Națională. Partida este programată duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00, iar orice rezultat negativ poate însemna pentru ambele combatante.

Dacă ”roș-albaștrii” au început anul cu o înfrângere în fața lui FC Argeș, Daniel Pancu pare să fi resuscitat formația din Gruia, care a ajuns la trei victorii consecutive. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”șansă dublă: 12”, care are o cotă de 1.31 la Superbet.

Rapidul lui Gâlcă, deplasare dificlă la Arad

Etapa cu numărul 23 se va închide luni, 26 ianuarie, de la ora 20:o0, cu disputa dintre UTA și Rapid. Giuleștenii câștigă și fără să impresioneze, titlul pare mai aproape ca oricând în ultimii ani, iar acest lucru le dă aripi jucătorilor lui Costel Gâlcă. Așa că am ales pronosticul ”șansă dublă: x2”, cu o cotă de 1.30 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 23-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 5.69, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.