Pontul zilei de joi, 23 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 5.24 de la Superbet cu meciuri din etapa 6 de play-off

Cu pontul zilei de joi, 23 aprilie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din a șasea etapă a play-off-ului.
22.04.2026 | 23:15
Meciul dintre Dinamo și Rapid face parte din pontul zilei. Foto: Sport Pictures
Spectacolul din SuperLiga României continuă cu etapa numărul 6 din play-off, iar cu pontul zilei ne propunem să avem un bilet câștigător la Superbet. Propunerile noastre vin din fiecare dintre cele 3 partide care se vor disputa în acest weekend.

CFR Cluj – U Cluj, duelul clujean pentru trofeul suprem

Confruntările dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj din acest sezon au fost mereu pline de suspans și de goluri, iar acum ne așteptăm să fie o nouă partidă plină de faze de poartă. Ambele formații speră la primul loc și datorită acestui lucru se va juca de la o poartă la alta, cu încercări de a marca multiple.

De altfel, ultima partidă dintre cele două trupe din Cluj a fost în prima rundă din play-off și s-a terminat cu victoria Universității, 2-1, după un gol venit pe final din partea lui Oucasse Mendy. Așadar, în contextul ultimelor meciuri, noi mizăm pe minim 10 cornere în meci pentru o cotă de 1.97 oferită de Superbet.

FC Argeș – Universitatea Craiova. Se impun oltenii?

A doua partidă din runda cu numărul 6 din play-off se va disputa între FC Argeș și Universitatea Craiova, două formații care au obiective diferite. Piteștenii tocmai ce au ratat calificarea în finala Cupei României și au probleme cu dosarul de licențiere pentru cupele europene, în timp ce oltenii încă sunt implicați în lupta pentru event.

În tur, elevii lui Bogdan Andone au produs surpriza și au învins-o pe Craiova  chiar în Bănie, cu 1-0. Acum, totuși, noi mizăm pe o revanșă a formației lui Filipe Coelho. Așadar, pronosticul nostru pentru meci este de 2 solist pentru o cotă de 2.00 oferită de Superbet.

Dinamo – Rapid, derby pe Arena Națională. Reușește formația alb-roșie să obțină victoria?

Dinamo și Rapid s-au întâlnit deja de 3 ori în acest sezon, iar de fiecare dată a fost o victorie pentru formația giuleșteană. De altfel, este o perioadă mai lungă de timp în care nu a existat vreo victorie pentru gruparea alb-roșie, care acum caută revanșa. Așadar, noi mizăm pe victorie Dinamo sau egal în confruntarea cu Rapid, pentru o cotă de 1.33 oferită de Superbet.

Astfel obținem pontul zilei de cotă 5,24 și cu o miză de 100 de lei o să avem un câștig de 524 de lei.

Selecțiile pentru pontul zilei:

  • minim 10 cornere la CFR Cluj – U Cluj pentru o cotă de 1.97 la Superbet.
  • Victorie Craiova în meciul cu FC Argeș pentru o cotă de 2.00 la Superbet.
  • Victorie sau egal Dinamo în meciul cu Rapid pentru o cotă de 1.33 la Superbet.
