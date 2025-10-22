Pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.88 de la Superbet cu meciuri din etapa 14

ADVERTISEMENT

SuperLiga se apropie cu pași repezi de încheierea turului din sezonul regulat, iar weekend-ul vine cu jocuri tari din etapa a 14-a. Lupta pentru intrarea în play-off este tot mai încinsă și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 23 octombrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig frumușel.

Recomandări interesante pentru pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga

Prima partidă selectată este cea în care Dinamo se deplasează la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon. Jocul va avea loc vineri, 24 octombrie, de la ora 20:30, și se anunță o adevărată bătălie pentru play-off între două formații aflate la egalitate în clasament.

ADVERTISEMENT

și vor să-și refacă moralul, dar nici piteștenii nu stau mai bine după ce au luat un singur punct în ultimele două runde. La acest meci vom miza pe pronosticul ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.38.

Cum se va descurca CFR Cluj după demiterea lui Mandorlini

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 21:00, CFR Cluj va primi vizita Farului. Este prima apariție a ardelenilor după demiterea lui Andrea Mandorlini și rămâne de văzut câtă vină a avut italianul la rezultatele dezastruoase.

ADVERTISEMENT

”Marinarii” lui Ianis Zicu merg în Gruia doar cu gândul de a rămâne în lupta pentru Top 6, chiar dacă un nou pas greșit i-ar îndepărta pe clujeni de acest obiectiv. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”gol marcat în ambele reprize: da”, care are o cotă de 1.71 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Campioana FCSB vrea să spele rușinea din etapa precedentă

Un alt joc cu o miză extrem de mare va avea loc pe Arena Națională, acolo unde FCSB va întâlni UTA. Partida este programată sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 20:30, iar orice rezultat negativ poate însemna ratarea play-off-ului pentru ambele combatante.

”Roș-albaștrii” vin după și nu își mai permit pași greșiți, dar vor trebui să gestioneze și oboseala acumulată după duelul cu Bologna, de la mijlocul săptămânii. La acest meci mergem pe varianta ”interval goluri: 1-3”, cu o cotă atractivă de 1.49 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Giuleștiul fierbe după startul excelent al Rapidului

Etapa cu numărul 14 se va închide luni, 27 octombrie, de la ora 20:30, cu disputa dintre Rapid și Unirea Slobozia. Giuleștenii sunt pe cai mari după victoria cu Dinamo, iar fanii așteaptă spectacol și de această dată. Așa că am ales pronosticul ”interval goluri: 2-5”, cu o cotă de 1.39 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 14-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 4.88, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.