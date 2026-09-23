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Pontul zilei de joi, 24 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet de la Olanda – Germania

Meciul zilei de joi, 24 septembrie 2026, Olanda - Germania, se „califică” la rubrica „Pontul zilei”. Un Bet Builder de la acest duel ne poate aduce o cotă de 3,60.
Adrian Baciu
23.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de joi 24 septembrie 2026 Bet Builder de cota 360 la Superbet de la Olanda Germania
Pontul zilei de joi, 24 septembrie 2026. Xavi vs Klopp, duel de 5 stele Olanda - Germania. Sursa foto: hepta.ro
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Liga Națiunilor (UEFA Nations League) pornește la drum joi, 24 septembrie, cu ediția 2026 – 2027. Din oferta stufoasă de meciuri am ales, la Pontul zilei”, partida de pe Johan Cruyff Arena dintre Olanda și Germania. Un pariu de tip Bet Builder de la acest duel ne poate aduce o cotă de 3,60 la SUPERBET.

Pontul zilei de joi, 24 septembrie 2026. Xavi vs Klopp, duel de 5 stele

Prima urmă valorică din UEFA Nations League, Liga A, propune mai multe partide extrem de interesante, între forțe ale continentului. Joi, 24 septembrie, de la ora 21:45, în Grupa 2 se joacă super-partida dintre Olanda și Germania. Ambele naționale intră oficial într-o nouă „eră”. Xavi debutează ca selecționer al Olandei, iar Jurgen Klopp are primul meci pe banca Germaniei.

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Primul pariu de pe biletul Bet Builder de la acest duel este „1x”. Mizăm pe faptul că batavii nu vor pierde la debutul legendei Barcelonei pe banca tehnică. De notat că Olanda vine după eliminarea de la Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Gakpo, van Dijk & co. nu au pierdut în 90 de minute niciun meci la turneu. Anticipăm un meci cu Germania în care Olanda, din nou, nu pierde. Cota (1x) la SUPERBET este de 1,46.

Olanda și Germania promit un meci spectaculos. Golurile și șuturile ne aduc cote de până la 1,76

Dacă ne uităm către oaspeții de pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam, trebuie să spunem că Germania încearcă să se redreseze după eliminarea de la Mondial. Jurgen Klopp este prezentat ca omul care trebuie să înceapă o nouă etapă pentru Mannschaft. Anticipăm la meciul de joi seara o față ofensivă a nemților.

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Cu atâția jucători de mare valoare pe teren, precum Gakpo, Musiala sau Havertz, credem că este imposibil să nu vedem goluri de ambele părți. Cota la SUPERBET pentru „GG sau peste 2,5 goluri” este de 1,29. În meciurile de acasă și nu numai, „Portocala Mecanică” atacă în valuri pe oricine. Pariul „Gazdele peste 4,5 șuturi pe poartă” înseamnă o excelentă cotă de 1,76.

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Nici Germania nu va fi, cu siguranță, o echipă temătoare, astfel că e foarte posibil ca șuturile cadrate din partidă să fie foarte multe. Nu puteam rata o cotă de 1,56 pentru pariul „Peste 8,5 șuturi pe poartă în meci”. Tot la capitolul ofensivă avem și cornerele. Dacă vom avea peste 7,5, atunci prindem o cotă de 1,36.

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Pontul zilei de joi, 24 septembrie: Bet Builder la Olanda – Germania:

  • 1x – cotă 1,46
  • GG sau peste 2,5 goluri – cotă 1,29
  • Gazdele peste 4,5 șuturi pe poartă – cotă 1,76
  • Peste 8,5 șuturi pe poartă în meci – cotă 1,56
  • Peste 7,5 cornere în meci – cotă 1,36

Cotă finală: 3,60

  • 2,42 este cota SUPERBET pentru „1 solist” în Olanda – Germania

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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