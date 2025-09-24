Pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.99 de la Superbet cu meciuri din etapa 11

Etapa cu numărul 11 din SuperLiga propune o serie de derby-uri pasionante. Deși s-a încheiat doar o treime din sezonul regulat, lupta pentru intrarea în play-off este tot mai încinsă. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 25 septembrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig valoros.

Pontul zilei de joi, 25 septembrie, din SuperLiga. Dueluri interesante în etapa a 11-a

Primul meci selectat este cel în care Universitatea Craiova primește vizita lui Dinamo. Jocul care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, este unul al marilor orgolii și pune față în față două dintre cele mai în formă echipe din acest start de sezon. La acest meci vom miza pe pronosticul ”șansă dublă: 12 și interval goluri: 2-6”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.76.

Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 20:30, va avea loc Primvs derby în care Petrolul va întâlni acasă pe Rapid. Gazdele l-a adus pe Eugen Neagoe în locul lui Liviu Ciobotariu și speră să redreseze situația, dar giuleștenii sunt dornici de revanșă după ce runda trecută au suferit prima înfrângere. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”interval goluri: 2-3”, care are o cotă de 2.02 la Superbet.

Campioana FCSB va da piept, duminică, 28 septembrie, de la ora 20:30, cu Oțelul Galați. , însă situația disperată din campionat nu le mai permite să piardă puncte. Astfel, mergem pe varianta ”interval goluri: 1-3”, cu o cotă atractivă de 1.47 la Superbet.

Derby-ul suferinței pe Cluj Arena

Etapa cu numărul 11 se va închide luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, cu . Ambele formații traversează perioade nefaste, sunt în afara locurile de play-off și vor căuta să urce în clasament. Pentru acest joc am ales pronosticul ”șansă dublă: x2”, cu o cotă de 1.53 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 11-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 7.99, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.

