Pontul zilei de joi, 26 februarie, din SuperLiga. Cotă de 5,70 la Superbet cu pronosticuri pentru etapa 29 din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 29 este una extrem de încinsă, iar la finalul ei situația echipelor ce se vor califica în play-off ar putea fi mult mai clară. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET mizând pe pronosticuri din această rundă.

Pontul zilei de joi, 26 februarie. Cotă de 5.70 cu care puteți da lovitura în etapa cu numărul 29 din SuperLiga României

Încă două etape ne despart de finalul sezonului regulat, iar situația în zona intrării în play-off continuă să fie extrem de tensionată. FCSB mai are speranțe la un loc în primele șase echipe, însă acest lucru depinde foarte mult de rezultatele celorlalte echipe, pe lângă faptul că are nevoie de șase puncte din ultimele două meciuri.

ADVERTISEMENT

Una dintre partidele care o interesează pe campioana României este cea dintre Farul Constanța și CFR Cluj. Gigi Becali spera ca „marinarii” să-l poată ajuta să prindă play-off-ul, însă Totuși, la acest meci vom miza pe pronosticul „GG – Ambele echipe marchează”.

Ziua următoare, Dinamo o întâlnește pe FC Argeș, un alt meci pe care roș-albaștrii îl vor urmări cu sufletul la gură. Jucătorii campioanei vor fi suporterii rivalilor de la Dinamo, sperând ca aceștia să îi învingă pe piteșteni. Ținând cont de felul în care au arătat „câinii” lui Kopic în acest sezon, suntem de părere că acest lucru se va întâmpla, de aceea mizăm pe „1 solist”.

ADVERTISEMENT

Primul duel dificil pentru FCSB în lupta pentru play-off

însă a defilat până la final și a învins cu scorul de 4-1. Greul pentru elevii lui Charalambous începe acum, când în ultimele două etape va avea de înfruntat două echipe bune ale SuperLigii: UTA și U Cluj.

ADVERTISEMENT

În meciul tur, roș-albaștrii s-au descuracat foarte bine cu arădenii, însă de această dată meciul are o tensiune aparte. Orice rezultat diferit de victorie o scoate pe FCSB din calculele pentru play-off. UTA nu va fi un adversar ușor, așa că vom paria pe „GG – Ambele echipe marchează”.

Așadar, pronosticurile ce însumează cota 5.70 de la SUPERBET pentru meciurile din etapa a 29-a din SuperLiga României arată în felul următor:

ADVERTISEMENT