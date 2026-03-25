Pontul zilei de joi, 26 martie. Cotele la retrogradarea din SuperLiga după disputarea a două etape din play-out

Bătălia pentru salvarea de la retrogradare este un acerbă în play-out-ul SuperLigii, iar primele două etape au arătat că orice se poate întâmpla în finalul acestui sezon. Pariorii au ocazia să facă un profit mare la SUPERBET dacă vor alege inspirat formațiile care vor ajunge în eșalonul secund la finalul sezonului 2025-2026.

Pontul zilei de joi, 26 martie. Cum arată cotele în lupta de la retrogradare din SuperLiga

Startul play-out-ului a venit cu câteva care au bulversat și mai mult ierarhia. Dacă sunt câteva echipe ce par că nu vor avea probleme cu retrogradarea și vor trage la primele poziții, celelalte ”tremură” serios pentru locul în SuperLiga în stagiunea viitoare.

În ciuda faptului că a obținut 4 puncte în primele două etape ale play-out-ului, Metaloglobus este în continuare mult în spatele celorlalte competitoare și este considerată ca și retrogradată. Trupa lui Florin Bratu are o cotă de 1.20 la SUPERBET.

Apoi urmează cele trei formații aflate deasupra bucureștenilor și care sunt văzute cu cele mai mari șanse de a ajunge în Liga 2 și de a merge la barajul de retrogradare/promovare. Specialiștii propun o cotă de 2.15 pentru Unirea Slobozia, una de 2.50 pentru FC Hermannstadt și una de 2.75 pentru Petrolul Ploiești.

FCSB, cotă uriașă în cazul unui dezastru total

Nou promovata Csikszereda a arătat un fotbal de calitate în 2026 și acest lucru s-a reflectat și în rezultate. Ciucanii au urcat deasupra liniei roșii, iar bokmakerii le-a acordat o cotă de 5.00 pentru varianta în care s-ar întoarce în Liga 2. Aceeași cotă a primit și Oțelul, care traversează o perioadă nefastă și și-a schimbat și antrenorul după începerea play-out-ului.

Acestea ar cam fi echipele aflate în pericol să retrogradeze la finalul sezonului, celelalte patru fiind ca și scăpate de emoții. După ce s-a aflat mult timp în partea superioară a clasamentului, dar a ratat play-off-ul, FC Botoșani are acum o cotă de 35.00 să ajungă în Liga 2, la fel ca și Farul, în timp ce UTA este cotată la 100.00.

Cea mai improbabilă variantă de a retrograda din SuperLiga este pentru campioana en-titre FCSB. Aproape nimeni nu crede că ”roș-albaștrii”, , vor ajunge să aibă emoții și asta se vede și din cota 1000.00 oferită de SUPERBET.