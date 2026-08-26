Pontul zilei de joi, 27 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,74 la Superbet cu meciurile din etapa 7

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Meciurile etapei a 7-a din SuperLiga, care se întind pe durata a patru zile, vin cu o „rețetă” extrem de atractivă pentru pariori. Pentru Pontul zilei de joi, 27 august 2026, am ales să propunem trei gazde „bune” care să ne aducă, la SUPERBET, o excelentă cotă de 5,74. Cu o sumă onorabilă pariată putem obține un câștig excelent.

U Cluj, perfectă pe teren propriu în acest sezon: cotă 1,80 pentru un succes cu Petrolul

Vineri, 28 august, în al doilea meci din această rundă cu numărul 7 din SuperLiga, pe Cluj Arena ajunge Petrolul Ploiești. Gazdele, cei de la „U”, vin după un eșec la limită cu Dinamo, scor 1-2, și nu concep să nu se revanșeze în fața fanilor. Petrolul are un început bun de sezon, însă cu echipele importante cam are probleme.

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100% în meciurile jucate „acasă” în acest start de sezon. Fie că au fost gazde la Sfântu Gheorghe sau pe Cluj Arena, elevii lui Cristiano Bergodi au luat toate punctele puse în joc. Avem încredere în faptul că ardelenii nu vor avea probleme nici cu Petrolul. Cota la SUPERBET pentru 1 solist este 1,80.

Farul și FCSB, favorite în disputele cu FC Botoșani și UTA

Următoarele două meciuri pe care le-am ales pentru Pontul zilei vin de duminică. La Ovidiu și la Târgoviște, Farul și FCSB pleacă favorite cu FC Botoșani, respectiv UTA Arad. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău este prima care intră pe teren. Duelul Farul – FC Botoșani începe la ora 16.00. Gazdele au învins în ambele meciuri jucate pe teren propriu în acest sezon: 2-0 contra celor de la Corvinul Hunedoara și 3-2 cu FC Csikszereda Miercurea Ciuc. Pentru a învinge Botoșaniul lui Marius Croitoru, marinarii primesc o cotă de 2,02 la SUPERBET.

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De la ora 21:00, . Trupa lui Marius Baciu traversează o perioadă destul de cenușie. După chinul cu FC Botoșani, roș-albaștrii au fost bătuți la Cluj de CFR-ul lui Marius Șumudică. Cota la SUPERBET pentru victoria FCSB-ului cu UTA este de 1,58.

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Iată meciurile alese la Pontul zilei de joi, 27 august 2026:

Vineri, 28 august, ora 21:00: U Cluj – Petrolul 1 – 1,80

Duminică, 30 august, ora 16:00: Farul – FC Botoșani 1 – cotă 2,02

Duminică, 30 august, ora 21:00: FCSB – UTA 1 – cotă 1,58

Cotă finală: 5,74