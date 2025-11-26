Pontul zilei de joi, 27 noiembrie, din Superliga. Bet Builder de cotă 17 pe etapa 18 din Superliga

ADVERTISEMENT

O nouă rundă se apropie cu pași rapizi în Superliga. Situația din clasament pare mai strânsă ca oricând, iar în etapa cu numărul 18 vom avea parte de câteva dueluri extrem de complicate. Pontul zilei de la Superbet se bazează pe un bilet format din 4 meciuri.

Pontul zilei de joi, 27 noiembrie, din Superliga. Bet Builder de cotă 4,26 pe etapa 18 din Superliga

Etapa cu numărul 18 debutează în forță cu un duel pe Giulești între Rapid, liderul campionatului, și nou-promovata Csíkszereda în ierarhie, întrucât Botoșani și Craiova vin din urmă. Noi mergem pe pronosticul total goluri sub 2,5, cu o cotă de 2,25.

Sâmbătă, CFR-ul lui Daniel Pancu joacă la Pitești în fața celor de la FC Argeș. Ardelenii vin după o victorie uriașă pe teren propriu 3-0 cu Rapid, iar moralul este unul extrem de bun. Totuși, argeșenii au demonstrat în acest sezon că sunt o nucă tare. Noi includem pe bilet selecția 2 solist, cu o cotă de 2,37 la Superbet.

Farul – FCSB, duel pentru play-off

Runda continuă duminică. FCSB, campioana en titre, joacă la Ovidiu în fața celor de la Farul. Aici ne așteptăm la un meci spectaculos, cu multe reușite, iar la Superbet pronosticul total goluri peste 2,5 are cota 1,83.

Ultimul meci pe care îl analizăm este duelul din Ardeal dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Ambele echipe au schimbat deja antrenorul în acest sezon și sunt pe un trend ascendent. E greu de spus cine e favorita, așa că mergem pe un pronostic ceva mai sigur: ambele marchează DA, cu o cotă de 1,75.

În concluzie, pentru pontul zilei în Superliga, combinăm cele patru selecții propuse pe meciurile rundei cu numărul 18. Avem sub 2,5 goluri la Rapid – Csíkszereda, cu o cotă de 2,25, 2 solist la FC Argeș – CFR Cluj, cotă 2,37, peste 2,5 goluri la Farul – FCSB, cotă 1,83, și ambele marchează DA la U Cluj – Universitatea Craiova, cotă 1,75. Toate incluse pe același bilet duc la o cotă finală excelentă, de 17,07, numai bună pentru un câștig considerabil dacă alegem să mizăm 100 de lei.