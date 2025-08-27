Pontul zilei de joi, 28 august, din SuperLiga. Cotă de 22.44 de la Superbet cu meciuri din etapa 8

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga aduce în fața suporterilor partide extrem de interesante. Lupta la play-off se încinge, iar Universitatea Craiova poate lua un avans și mai mare de FCSB și CFR Cluj. Dați lovitura la Superbet cu pontul zilei de joi, 28 august, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig considerabil cu o cotă de 22,44.

Pontul zilei de joi, 28 august, din SuperLiga. Dueluri încinse în etapa a 8-a

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga începe vineri, iar meciul de deschidere al rundei este Rapid – UTA Arad. Cele două formații se află într-o formă foarte bună în acest debut de sezon, fiind Pentru această partidă, suntem de părere că cele două echipe vor rămâne neînvinse și mizăm pe o remiză, ori la pauză, ori la final: „Pauză sau Final X”, pentru o cotă de 1.90 la Superbet.

Ziua de sâmbătă aduce în continuare meciuri tari. ”U” Cluj merge la Clinceni pentru a întâlni Slobozia, care este una dintre revelațiile noului sezon, în timp ce Dinamo se deplasează la Sibiu, pentru a înfrunta Hermannstadtul lui Marius Măldărășanu.

Suntem de părere că „șepcile roșii” nu vor continua să piardă, așa că vor obține cel puțin un egal cu Slobozia: „X2”, pentru o cotă de 1.31, în timp ce la Sibiu vor paria pe un meci cu puține goluri: „Sub 2,5 goluri” pentru o cotă de 1,73.

CFR Cluj – FCSB, meciul vedetă al etapei?

La finalul săptămânii, duminică, avem o zi plină de fotbal, cu trei meciuri din SuperLiga României. FC Argeș – Metaloglobus este primul meci de duminică, iar în schimb ce nou-promovata din capitală a adunat un singur punct până acum, iar pariul nostru este „1X”, pentru o cotă de 1,15.

În continuarea zilei de duminică, FC Botoșani și Universitatea Craiova promit spectacol în Moldova, iar noi mizăm pe un nou rezultat pozitiv al oltenilor, mai ales că poate lua un avans și mai mare față de rivale: „X2” pentru o cotă de 1,42 oferită de Superbet.

CFR Cluj – FCSB ar fi un derby extrem de așteptat, în mod normal, însă forma dezastruoasă a celor două formații lasă de dorit. Apărările campioanei și vicecampioanei României au suferit foarte mult în acest debut de stagiune, iar pentru acest meci vom paria pe „GG”, pentru o cotă bună de 1,85.

Farul și Petrolul închid runda a 8-a din SuperLiga

În prima zi a săptămânii, după o zi de muncă, fanii fotbalului se pot așeza în canapele și să privească două meciuri din SuperLiga României. Primul dintre ele se va disputa la Miercurea Ciuc, unde Csikszereda o primește pe Oțelul Galați. Lipsa transferurilor îi face pe ciucani să arate foarte rău în prima divizie din România, de aceea mizăm pe un rezultat pozitiv al gălățenilor: „X2” pentru o cotă de 1.39.

Ultima partidă a etapei este cea de la malul Mării Negre dintre Farul și Petrolul Ploiești. Constănțenii au trei înfrângeri consecutive, iar în ultimele două partide nu au înscris vreun gol, ceea ce ne face să credem că băieții lui Ianis Zicu vor strânge rândurile din punct de vedere ofensiv, de aceea vom miza pe „Peste 0.5 goluri Farul Constanța”, pentru o cotă de 1.25 oferită de Superbet.

Acestea sunt ponturile noastre pentru meciurile din etapa a 8-a, care cumulate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 22.44. Bineînțeles, pariorii sunt liberi să aleagă oricare dintre aceste ponturi și să-și creeze un bilet cu mai puține evenimente, după bunul plac.