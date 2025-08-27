Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 28 august, din SuperLiga. Cotă de 22.44 de la Superbet cu meciuri din etapa 8

Cu pontul zilei de joi, 28 august, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 8-a
FANATIK
27.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 28 august din SuperLiga Cota de 2244 de la Superbet cu meciuri din etapa 8
Pontul zilei de joi, 28 august, este realizat pe baza meciurilor din etapa cu numărul 8 din SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga aduce în fața suporterilor partide extrem de interesante. Lupta la play-off se încinge, iar Universitatea Craiova poate lua un avans și mai mare de FCSB și CFR Cluj. Dați lovitura la Superbet cu pontul zilei de joi, 28 august, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig considerabil cu o cotă de 22,44.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de joi, 28 august, din SuperLiga. Dueluri încinse în etapa a 8-a

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga începe vineri, iar meciul de deschidere al rundei este Rapid – UTA Arad. Cele două formații se află într-o formă foarte bună în acest debut de sezon, fiind două dintre echipele care nu au pierdut niciun meci în primele șapte meciuri. Pentru această partidă, suntem de părere că cele două echipe vor rămâne neînvinse și mizăm pe o remiză, ori la pauză, ori la final: „Pauză sau Final X”, pentru o cotă de 1.90 la Superbet.

Ziua de sâmbătă aduce în continuare meciuri tari. ”U” Cluj merge la Clinceni pentru a întâlni Slobozia, care este una dintre revelațiile noului sezon, în timp ce Dinamo se deplasează la Sibiu, pentru a înfrunta Hermannstadtul lui Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

Suntem de părere că „șepcile roșii” nu vor continua să piardă, așa că vor obține cel puțin un egal cu Slobozia: „X2”, pentru o cotă de 1.31, în timp ce la Sibiu vor paria pe un meci cu puține goluri: „Sub 2,5 goluri” pentru o cotă de 1,73.

CFR Cluj – FCSB, meciul vedetă al etapei?

La finalul săptămânii, duminică, avem o zi plină de fotbal, cu trei meciuri din SuperLiga României. FC Argeș – Metaloglobus este primul meci de duminică, iar piteștenii vin cu un moral bun după victoria cu FCSB, în schimb ce nou-promovata din capitală a adunat un singur punct până acum, iar pariul nostru este „1X”, pentru o cotă de 1,15. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

În continuarea zilei de duminică, FC Botoșani și Universitatea Craiova promit spectacol în Moldova, iar noi mizăm pe un nou rezultat pozitiv al oltenilor, mai ales că poate lua un avans și mai mare față de rivale: „X2” pentru o cotă de 1,42 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: s-a săturat și vrea să plece acum de la FCSB!
Digisport.ro
Ce lovitură: s-a săturat și vrea să plece acum de la FCSB!

CFR Cluj – FCSB ar fi un derby extrem de așteptat, în mod normal, însă forma dezastruoasă a celor două formații lasă de dorit. Apărările campioanei și vicecampioanei României au suferit foarte mult în acest debut de stagiune, iar pentru acest meci vom paria pe „GG”, pentru o cotă bună de 1,85.

Farul și Petrolul închid runda a 8-a din SuperLiga

În prima zi a săptămânii, după o zi de muncă, fanii fotbalului se pot așeza în canapele și să privească două meciuri din SuperLiga României. Primul dintre ele se va disputa la Miercurea Ciuc, unde Csikszereda o primește pe Oțelul Galați. Lipsa transferurilor îi face pe ciucani să arate foarte rău în prima divizie din România, de aceea mizăm pe un rezultat pozitiv al gălățenilor: „X2” pentru o cotă de 1.39.

ADVERTISEMENT

Ultima partidă a etapei este cea de la malul Mării Negre dintre Farul și Petrolul Ploiești. Constănțenii au trei înfrângeri consecutive, iar în ultimele două partide nu au înscris vreun gol, ceea ce ne face să credem că băieții lui Ianis Zicu vor strânge rândurile din punct de vedere ofensiv, de aceea vom miza pe „Peste 0.5 goluri Farul Constanța”, pentru o cotă de 1.25 oferită de Superbet.

Acestea sunt ponturile noastre pentru meciurile din etapa a 8-a, care cumulate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 22.44. Bineînțeles, pariorii sunt liberi să aleagă oricare dintre aceste ponturi și să-și creeze un bilet cu mai puține evenimente, după bunul plac.

  • 3.30 este cota oferită de Superbet pentru „X” în meciul CFR Cluj – FCSB

Pontul zilei de miercuri, 27 august, din SuperLiga. Mizați pe echipele care vor...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 27 august, din SuperLiga. Mizați pe echipele care vor evolua în play-out și dați lovitura la Superbet
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 27 august 2025. Câștig de 400 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 27 august 2025. Câștig de 400 de lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 26 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 26 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc în play-off-ul Superligii
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB!...
iamsport.ro
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB! Jucătorul s-a săturat de criticile lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!