Pontul zilei de joi, 29 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 4.83 de la Superbet cu meciuri din etapa 24

Superliga revine cu etapa cu numărul 24, care programează mai multe partide interesante în partea de sus a clasamentului. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 29 ianuarie, de la SUPERBET, care vă poate aduce un câștig atrăgător.

Pontul zilei de joi, 29 ianuarie. Cotă de 4.83 cu care puteți da lovitura în etapa 24 a SuperLigii

Runda cu numărul 24 din Superliga debutează vineri, de la ora 17:00, cu partida de la Cluj dintre CFR și Metaloglobus București. Gruparea pregătită de Daniel Pancu a urcat în clasament după succesul extraordinar obținut pe terenul celor de la FCSB, 4-1, în timp ce Metaloglobus a suferit o nouă înfrângere, 0-2 cu FC Argeș, și ocupă în continuare ultima poziție.

Un rezultat nefavorabil în această partidă ar reprezenta un adevărat dezastru pentru CFR, care are și o revanșă de luat după meciul din tur, care s-a încheiat la egalitate, 1-1. Suntem de părere că „feroviarii” se vor impune clar, așadar la acest meci vom miza pe pronosticul „1 pauză/1 final”, care la SUPERBET are o cotă de 1.71.

Sâmbătă, de la ora 14:30, Unirea Slobozia va primi vizita celor de la Hermannstadt, duelul fiind unul extrem de important pentru ambele formații, aflate momentan în lupta pentru evitarea retrogradării. La această partidă, am ales varianta „Total goluri: sub 3.5”, cu o cotă de 1.24.

Liderul Universitatea Craiova are prima șansă pe terenul Farului

Al doilea meci al zilei de sâmbătă va începe la ora 17:00 și este vorba despre un duel între două echipe implicate în : FC Argeș – UTA. Cele două formații sunt despărțite de doar 5 puncte, iar arădenii ar putea reveni în top 6 cu un succes la Mioveni. Vom alege varianta „Interval goluri: 1-4”, care are la SUPERBET o cotă de 1.20.

Universitatea Craiova are un start perfect în noul an, cu două victorii fără gol primit, și 2-0 cu FC Botoșani. Duminică, de la ora 17:15, echipa antrenată de Filipe Coelho joacă pe terenul Farului. Ne așteptăm ca gruparea din Bănie să își continue seria pozitivă, așadar am ales pronosticul „2 solist”, cu o cotă de 1.90.

În concluzie, pontul zilei de joi, 29 ianuarie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.83 pentru un bilet bazat pe etapa cu numărul 24 a Superligii, cu următoarele selecții:

