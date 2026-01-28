Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 29 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 4.83 de la Superbet cu meciuri din etapa 24

Cu pontul zilei de joi, 29 ianuarie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 24.
FANATIK
28.01.2026 | 23:14
Pontul zilei de joi 29 ianuarie din SuperLiga Cota de 483 de la Superbet cu meciuri din etapa 24
Pontul zilei de joi, 29 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 4.83 de la Superbet cu meciuri din etapa 24. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Superliga revine cu etapa cu numărul 24, care programează mai multe partide interesante în partea de sus a clasamentului. FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 29 ianuarie, de la SUPERBET, care vă poate aduce un câștig atrăgător.

Pontul zilei de joi, 29 ianuarie. Cotă de 4.83 cu care puteți da lovitura în etapa 24 a SuperLigii

Runda cu numărul 24 din Superliga debutează vineri, de la ora 17:00, cu partida de la Cluj dintre CFR și Metaloglobus București. Gruparea pregătită de Daniel Pancu a urcat în clasament după succesul extraordinar obținut pe terenul celor de la FCSB, 4-1, în timp ce Metaloglobus a suferit o nouă înfrângere, 0-2 cu FC Argeș, și ocupă în continuare ultima poziție.

ADVERTISEMENT

Un rezultat nefavorabil în această partidă ar reprezenta un adevărat dezastru pentru CFR, care are și o revanșă de luat după meciul din tur, care s-a încheiat la egalitate, 1-1. Suntem de părere că „feroviarii” se vor impune clar, așadar la acest meci vom miza pe pronosticul „1 pauză/1 final”, care la SUPERBET are o cotă de 1.71.

Sâmbătă, de la ora 14:30, Unirea Slobozia va primi vizita celor de la Hermannstadt, duelul fiind unul extrem de important pentru ambele formații, aflate momentan în lupta pentru evitarea retrogradării. La această partidă, am ales varianta „Total goluri: sub 3.5”, cu o cotă de 1.24.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Liderul Universitatea Craiova are prima șansă pe terenul Farului

Al doilea meci al zilei de sâmbătă va începe la ora 17:00 și este vorba despre un duel între două echipe implicate în lupta pentru play-off: FC Argeș – UTA. Cele două formații sunt despărțite de doar 5 puncte, iar arădenii ar putea reveni în top 6 cu un succes la Mioveni. Vom alege varianta „Interval goluri: 1-4”, care are la SUPERBET o cotă de 1.20.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

Universitatea Craiova are un start perfect în noul an, cu două victorii fără gol primit, 4-0 cu Petrolul și 2-0 cu FC Botoșani. Duminică, de la ora 17:15, echipa antrenată de Filipe Coelho joacă pe terenul Farului. Ne așteptăm ca gruparea din Bănie să își continue seria pozitivă, așadar am ales pronosticul „2 solist”, cu o cotă de 1.90.

În concluzie, pontul zilei de joi, 29 ianuarie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.83 pentru un bilet bazat pe etapa cu numărul 24 a Superligii, cu următoarele selecții:

ADVERTISEMENT
  • CFR Cluj – Metaloglobus București: 1 pauză/1 final – cotă 1.71
  • Unirea Slobozia – Hermannstadt: Total goluri: sub 3.5 – cotă 1.24
  • FC Argeș – UTA: Interval goluri: 1-4 – cotă 1.20
  • Farul Constanța – Universitatea Craiova: 2 solist – cotă 1.90
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de lei cu două meciuri din Champions League
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!