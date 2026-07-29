Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,61 la Superbet cu meciuri din etapa 3

Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, are la bază mai multe pronosticuri Superbet care vin de la meciurile etapei a 3-a de SuperLiga. Cota formată e una excelentă: 5,61!
Adrian Baciu
29.07.2026 | 21:50
Pontul zilei de joi 30 iulie 2026 din SuperLiga Cota de 561 la Superbet cu meciuri din etapa 3
SPECIAL FANATIK
Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga a început extrem de interesant pentru echipele cu pretenții. FCSB are procentaj de 100% victorii, după un ”dublu” 2-0 cu FC Argeș și Csikszereda. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj și CFR Cluj au alternat victoriile cu remizele sau eșecurile. Am ales din oferta SUPERBET dedicată etapei a 3-a o serie de pronosticuri în care avem încredere.

Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cota de 2,07 pe care mizăm la derby-ul Rapid – CFR Cluj din etapa 3

Duminică, 2 august, de la ora 21:30, Rapid și CFR Cluj se întâlnesc în derby-ul etapei a 3-a din SuperLiga. Partida se va disputa pe Stadionul Giulești. Duelul aduce față în față două dintre candidatele la pozițiile de Play-off și la lupta pentru cupele europene. Ambele formații încearcă să-și consolideze pozițiile din startul sezonului.

ADVERTISEMENT

Cu ceva mai multă șansă, Rapid putea avea 6 puncte din 6 posibile după două etape. La Botoșani, o eroare defensivă din ultimele momente ale meciului a făcut ca formația lui Daniel Pancu să scoată doar o remiză (1-1). Fostul antrenor din Gruia caută acum să-și ia revanșa față de clubul pe care l-a dus în cupele europene. Am ales să mizăm la acest meci pe ”1 solist”. SUPERBET oferă o cotă de 2,07.

Campioana Universitatea Craiova ne poate aduce o cotă de 1,54

Universitatea Craiova a început în forță sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga, cu un 4-0 contra celor de la UTA. Oltenii s-au înclinat apoi la Dinamo, scor 1-5, într-un meci în care au jucat cu un om în minus mai bine de o repriză. Campioana en-titre nu mai are voie să facă niciun pas greșit dacă vrea să revină pe pozițiile fruntașe.

ADVERTISEMENT
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul...
Digi24.ro
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident

Avem încredere în faptul că Bairam, Bancu, Nsimba & co. se vor impune în fața propriilor suporteri, cu Petrolul, și vor reaminti tuturor că reprezintă o echipă cu șanse importante de a-și apăra titlul din sezonul precedent. De la SUPERBET primim o cotă de 1,54 pentru victoria elevilor lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Scandalos": FIFA a luat decizia, la zece zile de la bătaia dintre Gavi și Paredes!

FCSB își continuă forma bună din campionat și ne aduce o cotă de 1,76

După două titluri consecutive, pentru FCSB a urmat un dezastruos sezon intern 2025 – 2026. Formația roș-albastră nu numai că a ratat titlul, ci și prezența în Play-off. Acum, lucrurile par a fi schimbate radical. FCSB ia în serios campionatul de la începutul său. Au venit deja două victorii în primele două etape.

ADVERTISEMENT

Mizăm pe faptul că echipa lui Marius Baciu va continua și luni, 3 august, în meciul cu Farul Constanța, să aducă puncte în clasament. Cota pentru victoria roș-albaștrilor la SUPERBET este de 1,76. Vedem, așadar, cum biletul nostru are o cotă finală, pe cele 3 meciuri, de 5,61. Cu 100 de lei mizați putem câștiga o sumă importantă.

  • 2,07 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”1 solist” la Rapid – CFR Cluj
Biletul zilei la pariuri, marți, 28 iulie 2026. Câștig de 649 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 28 iulie 2026. Câștig de 649 de lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 28 iulie. Cotele Superbet pentru câștigarea titlului în SuperLiga....
Fanatik
Pontul zilei de marți, 28 iulie. Cotele Superbet pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine sunt marile favorite
Cota Mondială a zilei de duminică, 19 iulie. Mizăm pe spectacol în finala...
Fanatik
Cota Mondială a zilei de duminică, 19 iulie. Mizăm pe spectacol în finala mare, Spania – Argentina, pentru 260 de lei câștig la Winboss
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Victor Becali a dezvăluit de ce nu va mai reveni Cristi Borcea vreodată...
iamsport.ro
Victor Becali a dezvăluit de ce nu va mai reveni Cristi Borcea vreodată la Dinamo: 'Are nevoie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!