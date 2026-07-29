Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,61 la Superbet cu meciuri din etapa 3

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Sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga a început extrem de interesant pentru echipele cu pretenții. FCSB are procentaj de 100% victorii, după un ”dublu” 2-0 cu FC Argeș și Csikszereda. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj și CFR Cluj au alternat victoriile cu remizele sau eșecurile. Am ales din oferta SUPERBET dedicată etapei a 3-a o serie de pronosticuri în care avem încredere.

Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cota de 2,07 pe care mizăm la derby-ul Rapid – CFR Cluj din etapa 3

Duminică, 2 august, de la ora 21:30, Rapid și CFR Cluj se întâlnesc în derby-ul etapei a 3-a din SuperLiga. Partida se va disputa pe Stadionul Giulești. Duelul aduce față în față două dintre candidatele la pozițiile de Play-off și la lupta pentru cupele europene. Ambele formații încearcă să-și consolideze pozițiile din startul sezonului.

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Cu ceva mai multă șansă, Rapid putea avea 6 puncte din 6 posibile după două etape. La Botoșani, o eroare defensivă din ultimele momente ale meciului a făcut ca formația lui Daniel Pancu să scoată doar o remiză (1-1). Fostul antrenor din Gruia caută acum să-și ia revanșa față de clubul pe care l-a dus în cupele europene. Am ales să mizăm la acest meci pe ”1 solist”. SUPERBET oferă o cotă de 2,07.

Campioana Universitatea Craiova ne poate aduce o cotă de 1,54

Universitatea Craiova a început în forță sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga, cu un 4-0 contra celor de la UTA. Oltenii s-au înclinat apoi la Dinamo, scor 1-5, într-un meci în care au jucat cu un om în minus mai bine de o repriză. Campioana en-titre nu mai are voie să facă niciun pas greșit dacă vrea să revină pe pozițiile fruntașe.

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Avem încredere în faptul că Bairam, Bancu, Nsimba & co. se vor impune în fața propriilor suporteri, cu Petrolul, și vor reaminti tuturor că reprezintă o echipă cu șanse importante de a-și apăra titlul din sezonul precedent. De la SUPERBET primim o cotă de 1,54 pentru victoria elevilor lui Filipe Coelho.

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FCSB își continuă forma bună din campionat și ne aduce o cotă de 1,76

După două titluri consecutive, pentru FCSB a urmat un dezastruos sezon intern 2025 – 2026. Formația roș-albastră nu numai că a ratat titlul, ci și prezența în Play-off. Acum, lucrurile par a fi schimbate radical. FCSB ia în serios campionatul de la începutul său. Au venit deja două victorii în primele două etape.

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Mizăm pe faptul că echipa lui Marius Baciu va continua și luni, 3 august, în meciul cu Farul Constanța, să aducă puncte în clasament. Cota pentru victoria roș-albaștrilor la SUPERBET este de 1,76. Vedem, așadar, cum biletul nostru are o cotă finală, pe cele 3 meciuri, de 5,61. Cu 100 de lei mizați putem câștiga o sumă importantă.