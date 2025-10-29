Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 15

Cu pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 15.
Pontul zilei de joi, 30 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 15
Programul echipelor din România s-a aglomerat serios, odată cu partidele din Cupă, însă acest detaliu face ca următoarea etapă din Superligă să fie și mai interesantă. Ne așteaptă o serie de dueluri tari, iar noi am pregătit un bilet atractiv pentru pontul zilei de joi, 30 octombrie.

Etapa cu numărul 15 din Superliga României debutează cu un duel tare în Capitală. Dinamo primește vizita celor de la CFR Cluj. Ardelenii vor să treacă, în sfârșit, peste această perioadă complicată, însă câinii roșii au parte de un sezon excelent și nici nu se gândesc la un posibil eșec.

Noi suntem de părere că Dinamo este favorită în confruntarea cu CFR Cluj. Meciul pare unul echilibrat, însă ardelenii mai au multe de pus la punct până să poată emite pretenții într-un derby jucat în deplasare. Din acest motiv mizăm pe selecția 1X, cu o cotă de 1,42 la Superbet.

Cota 1,72 la U Cluj – FCSB

Sâmbătă seara, campioana României, FCSB, joacă la Cluj în fața Universității lui Cristiano Bergodi. Antrenorul italian și-a început bine mandatul în Ardeal și vrea să producă o surpriză, doar că roș-albaștrii nu prea își permit să facă pași greșiți. Noi credem că va fi spectacol, iar cota la Superbet pentru pronosticul „total goluri peste 2,5” este de 1,72.

Giuleștenii merg în Bănie în căutarea primului loc în Superliga

Și duminică vom avea un derby: Universitatea Craiova primește vizita celor de la Rapid București. Se anunță spectacol total în Bănie, unde se întâlnesc două echipe cu poftă de goluri. Aici, însă, mergem pe mâna unui rezultat pozitiv pentru echipa oaspete. Cota X2, de 1,78, ne poate rotunji veniturile.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, avem de la Superbet o cotă de 1,42 pentru selecția „1X” în meciul Dinamo – CFR Cluj, o cotă de 1,72 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” în Universitatea Cluj – FCSB, și o cotă de 1,78 pentru „X2” în derby-ul Universitatea Craiova – Rapid București. Combinate pe același bilet, aceste selecții oferă o cotă totală de aproximativ 4,35 — numai bună pentru un câștig de 435 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

