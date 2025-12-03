Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,02 de la Superbet cu meciuri din etapa 19

Cu pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 19.
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 4 decembrie din SuperLiga Cota de 602 de la Superbet cu meciuri din etapa 19
Pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,02 de la Superbet cu meciuri din etapa 19. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

În luna decembrie se dispută ultimele etape din SuperLiga pe anul 2025. Se anunț trei derby-uri tari în etapa a 19-a, inclusiv „Derby de România”, FCSB – Dinamo. Lupta pentru accederea în play-off e din ce în ce mai intensă, iar FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 20 noiembrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig excelent.

Cote spectaculoase pentru pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga

Prima partidă pe care ne vom concentra este, de altfel, și capul de afiș al rundei cu numărul 19. Este vorba despre FCSB – Dinamo, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii sunt în căutarea unui loc de play-off, dar și a revanșei. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3 într-un derby electrizant pe Arena Națională. A fost primul succes al „câinilor” după 10 înfrângeri consecutive. Dinamo este acum pe locul 3, cu 34 de puncte, cu 10 mai multe decât rivala de moarte, care ocupă poziția a 9-a. Vom miza astfel pe o nouă confruntare spectaculoasă, de aceea am ales varianta „GG & peste 2,5 goluri”, pentru care Superbet oferă o cotă de 2,27.

Intrarea liberă la Universitatea Craiova – CFR Cluj

FCSB – Dinamo nu e singurul derby al rundei. Duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30, se anunță infern pe „Ion Oblemenco”. În Bănie se dispută confruntarea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Va fi un stadion arhiplin având în vedere că oltenii le-au permis accesul liber fanilor. 

ADVERTISEMENT
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut....
Digi24.ro
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan

Cele două formații au oferit mai mereu partide cu goluri multe. De altfel, cinci din ultimele 10 confruntări directe s-au terminat cu goluri în ambele porți. Ne așteptăm așadar la un derby strâns, astfel că mizăm pe varianta „ambele echipe marchează”, care are cota de 1,78 la Superbet.

ADVERTISEMENT
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
Digisport.ro
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€

Derby de clasament în Moldova

Ultimul, dar nu cel din urmă este derby-ul de clasament, dintre FC Botoșani și Rapid, programat luni, 8 decembrie, de la ora 20:30. Moldovenii sunt pe locul 2, cu 36 de puncte, cu două mai puține decât liderul Rapid. Înaintea acestui meci, echipa lui Gâlcă a avut moralul afectat după eșecul neașteptat din cupă, scor 1-2, cu FC Argeș. Riscăm la această partidă pe varianta „1X”, care are o cotă de 1.49.

  • 1,64 este cota Superbet pentru „1 solist” la Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei cu două meciuri din Premier League
Pontul zilei de marți, 2 decembrie, din SuperLiga. Ce cote au Dinamo, Rapid,...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 2 decembrie, din SuperLiga. Ce cote au Dinamo, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul
Biletul zilei la pariuri, marți, 2 decembrie 2025. Câștig de 277 cu două...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 2 decembrie 2025. Câștig de 277 cu două meciuri din Premier League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
CTP a surprins pe toată lumea! Pe cine votează la Primărie: 'Are potențial...
iamsport.ro
CTP a surprins pe toată lumea! Pe cine votează la Primărie: 'Are potențial remarcabil acest politician'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!