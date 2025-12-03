Pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,02 de la Superbet cu meciuri din etapa 19

ADVERTISEMENT

În luna decembrie se dispută ultimele etape din SuperLiga pe anul 2025. Se anunț trei derby-uri tari în etapa a 19-a, inclusiv „Derby de România”, FCSB – Dinamo. Lupta pentru accederea în play-off e din ce în ce mai intensă, iar FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 20 noiembrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig excelent.

Cote spectaculoase pentru pontul zilei de joi, 4 decembrie, din SuperLiga

Prima partidă pe care ne vom concentra este, de altfel, și capul de afiș al rundei cu numărul 19. Este vorba despre FCSB – Dinamo, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Roș-albaștrii sunt în căutarea unui loc de play-off, dar și a revanșei. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3 într-un derby electrizant pe Arena Națională. A fost primul succes al „câinilor” după 10 înfrângeri consecutive. Dinamo este acum pe locul 3, cu 34 de puncte, cu 10 mai multe decât rivala de moarte, care ocupă poziția a 9-a. Vom miza astfel pe o nouă confruntare spectaculoasă, de aceea am ales varianta „GG & peste 2,5 goluri”, pentru care Superbet oferă o cotă de 2,27.

Intrarea liberă la Universitatea Craiova – CFR Cluj

FCSB – Dinamo nu e singurul derby al rundei. Duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30, se anunță infern pe „Ion Oblemenco”. În Bănie se dispută confruntarea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Cele două formații au oferit mai mereu partide cu goluri multe. De altfel, cinci din ultimele 10 confruntări directe s-au terminat cu goluri în ambele porți. Ne așteptăm așadar la un derby strâns, astfel că mizăm pe varianta „ambele echipe marchează”, care are cota de 1,78 la Superbet.

Derby de clasament în Moldova

Ultimul, dar nu cel din urmă este derby-ul de clasament, dintre FC Botoșani și Rapid, programat luni, 8 decembrie, de la ora 20:30. Moldovenii sunt pe locul 2, cu 36 de puncte, cu două mai puține decât liderul Rapid. Înaintea acestui meci, echipa lui Gâlcă Riscăm la această partidă pe varianta „1X”, care are o cotă de 1.49.