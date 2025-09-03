Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet

Au trecut deja opt etape din noul sezon din Superligă, iar clasamentul este unul surprinzător. Mai multe echipe au surprins plăcut în startul stagiunii și se află în prima jumătate a ierarhiei, în timp ce forțe precum FCSB sau CFR Cluj au dezamăgit. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care se vor califica în play-off.

Ratează FCSB și CFR Cluj calificarea în play-off?

, cu 20 de puncte strânse în primele opt runde, iar calificarea în play-off pare a fi deja garantată, cota pentru ca acest lucru să se întâmple fiind de 1.01. La două puncte în urma grupării din Bănie se află Rapid, giuleștenii fiind și ei aproape siguri de calificarea în play-off, cu o cotă de 1.03.

Primele două clasate din sezonul precedent, FCSB și CFR Cluj, au doar 6 puncte strânse până în acest moment și se află în „zona roșie”. , însă acestea sunt cotate, totuși, cu 1.20 pentru a fi în top 6 la finalul sezonului regulat.

Dinamo și Universitatea Cluj, formații care au jucat în play-off în sezonul trecut, se numără printre principalele favorite pentru a repeta această performanță, chiar dacă ardelenii au avut evoluții dezamăgitoare pe alocuri în acest start de sezon. „Câinii” au o cotă de 1.45 pentru a reveni în play-off, în timp ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabău este cotată cu 1.85.

Vor produce UTA și Farul surpriza?

După modificările produse pe banca tehnică în această vară, UTA și Farul au avut un start pozitiv de sezon, cu 13 puncte strânse în primele opt runde. Rămâne de văzut dacă arădenii și „marinarii” vor reuși să păstreze ritmul până la finalul sezonului regulat, cota ambelor formații pentru a ajunge în play-off fiind de 3.20.

Tot 13 puncte are și FC Botoșani, care a pierdut un singur meci în acest sezon, cota formației lui Leo Grozavu la calificarea în play-off fiind 4.75. Deși are o singură victorie în primele opt runde, Hermannstadt are în continuare un lot solid și omogen, fiind cotată cu 5.00 pentru a ocupa un loc în top 6 la finalul sezonului regulat.

