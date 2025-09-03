Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet

Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
FANATIK
03.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 4 septembrie din SuperLiga Mizati pe lupta pentru un loc in playoff si dati lovitura la Superbet
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Au trecut deja opt etape din noul sezon din Superligă, iar clasamentul este unul surprinzător. Mai multe echipe au surprins plăcut în startul stagiunii și se află în prima jumătate a ierarhiei, în timp ce forțe precum FCSB sau CFR Cluj au dezamăgit. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care se vor califica în play-off.

ADVERTISEMENT

Ratează FCSB și CFR Cluj calificarea în play-off?

Universitatea Craiova este liderul Superligii în acest moment, cu 20 de puncte strânse în primele opt runde, iar calificarea în play-off pare a fi deja garantată, cota pentru ca acest lucru să se întâmple fiind de 1.01. La două puncte în urma grupării din Bănie se află Rapid, giuleștenii fiind și ei aproape siguri de calificarea în play-off, cu o cotă de 1.03.

Primele două clasate din sezonul precedent, FCSB și CFR Cluj, au doar 6 puncte strânse până în acest moment și se află în „zona roșie”. Pericolul ca acestea să rateze play-off-ul există, aspect subliniat și de președintele lui FC Argeș, Dani Coman, însă acestea sunt cotate, totuși, cu 1.20 pentru a fi în top 6 la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Cluj, formații care au jucat în play-off în sezonul trecut, se numără printre principalele favorite pentru a repeta această performanță, chiar dacă ardelenii au avut evoluții dezamăgitoare pe alocuri în acest start de sezon. „Câinii” au o cotă de 1.45 pentru a reveni în play-off, în timp ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabău este cotată cu 1.85.

Vor produce UTA și Farul surpriza?

După modificările produse pe banca tehnică în această vară, UTA și Farul au avut un start pozitiv de sezon, cu 13 puncte strânse în primele opt runde. Rămâne de văzut dacă arădenii și „marinarii” vor reuși să păstreze ritmul până la finalul sezonului regulat, cota ambelor formații pentru a ajunge în play-off fiind de 3.20.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a...
Digi24.ro
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de came

Tot 13 puncte are și FC Botoșani, care a pierdut un singur meci în acest sezon, cota formației lui Leo Grozavu la calificarea în play-off fiind 4.75. Deși are o singură victorie în primele opt runde, Hermannstadt are în continuare un lot solid și omogen, fiind cotată cu 5.00 pentru a ocupa un loc în top 6 la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent

  • 8.00 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Petrolul Ploiești se califică în play-off”

Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 septembrie 2025. Câștig de 388 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 septembrie 2025. Câștig de 388 de lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul de campioană și dați lovitura la Superbet
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!