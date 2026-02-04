Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 5 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru FCSB – FC Botoșani

Cu pontul zilei de joi, 5 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul FCSB - FC Botoșani.
FANATIK
04.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de joi 5 februarie din SuperLiga Bet Builder de cota 400 la Superbet pentru FCSB FC Botosani
Pontul zilei de joi, 5 februarie, poate aduce un câștig deosebit. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește să încheie runda intermediară, iar campioana FCSB primește vizita lui FC Botoșani în etapa a 25-a. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de joi, 5 februarie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de joi, 5 februarie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – FC Botoșani

Duelul dintre FCSB și FC Botoșani este unul extrem de important în lupta pentru play-off, așa că ne așteaptă un joc pasionant pe Arena Națională, de la ora 20:30. ”Roș-albaștrii” vin după victoria la limită cu Csikszereda, dar în continuare șansele de a prinde Top 6 sunt scăzute.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, moldovenii au ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în campionat și sunt în cădere liberă. Chiar și așa, patronul Valeriu Iftime este convins de faptul că echipa sa se va întoarce cu un rezultat pozitiv de la București.

FCSB, una dintre ultimele șanse pentru play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – FC Botoșani am ales cinci pronosticuri ce au șanse mari de a ieși. Este o partidă în care punctele sunt vitale pentru ambele echipe și atunci decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri FCSB: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război...
Digi24.ro
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Orice pas greșit poate însemna ratarea play-off-ului pentru campioana României, lucru de neacceptat pentru patronul Gigi Becali. Iar această întâlnire este o șansă extraordinară și de a bloca una dintre contracandidate. În aceste condiții am ales pronosticurile ”1 solist” și ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT
Final de
Digisport.ro
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia

Indiferent de modul în care va curge jocul, cele două formații vor dori să creeze cât mai mult pericol la poarta adversă și atunci am zis să jucăm ”total cornere: peste 9.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul FCSB – FC Botoșani conține următoarele pariuri:

  • 1 solist – cotă 1.72
  • total goluri: peste 1.5 – cotă 1.33
  • total goluri FCSB: peste 0.5 – cotă 1.18
  • șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 0,5 cotă 1.22
  • total cornere: peste 9.5 – cotă 1.80

  • 2.25 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri: 3-5” la meciul FCSB – FC Botoșani

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 februarie 2026. Câștig de 520 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 februarie 2026. Câștig de 520 lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 3 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 3 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Hermannstadt – Rapid
Biletul zilei la pariuri, marți, 3 februarie 2026. Câștig de 631 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 3 februarie 2026. Câștig de 631 lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Este pregătit să renunțe la miliardarii români pentru o echipă din SuperLiga: 'Ai...
iamsport.ro
Este pregătit să renunțe la miliardarii români pentru o echipă din SuperLiga: 'Ai văzut în fotbal prietenie sau dușmănie care să reziste?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!