Pontul zilei de joi, 5 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru FCSB – FC Botoșani

ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește să încheie runda intermediară, iar campioana FCSB primește vizita lui FC Botoșani în etapa a 25-a. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de joi, 5 februarie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de joi, 5 februarie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – FC Botoșani

Duelul dintre FCSB și FC Botoșani este unul extrem de important în lupta pentru play-off, așa că ne așteaptă un joc pasionant pe Arena Națională, de la ora 20:30. ”Roș-albaștrii” vin după victoria la limită cu Csikszereda, dar în continuare .

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, moldovenii au ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în campionat și sunt în cădere liberă. Chiar și așa, patronul Valeriu de la București.

FCSB, una dintre ultimele șanse pentru play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – FC Botoșani am ales cinci pronosticuri ce au șanse mari de a ieși. Este o partidă în care punctele sunt vitale pentru ambele echipe și atunci decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri FCSB: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT

Orice pas greșit poate însemna ratarea play-off-ului pentru campioana României, lucru de neacceptat pentru patronul Gigi Becali. Iar această întâlnire este o șansă extraordinară și de a bloca una dintre contracandidate. În aceste condiții am ales pronosticurile ”1 solist” și ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT

Indiferent de modul în care va curge jocul, cele două formații vor dori să creeze cât mai mult pericol la poarta adversă și atunci am zis să jucăm ”total cornere: peste 9.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul FCSB – FC Botoșani conține următoarele pariuri:

1 solist – cotă 1.72

total goluri: peste 1.5 – cotă 1.33

total goluri FCSB: peste 0.5 – cotă 1.18

șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 0,5 cotă 1.22

total cornere: peste 9.5 – cotă 1.80