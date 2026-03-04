Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga. Cotă de 5.37 de la Superbet cu meciuri din etapa 30

Cu pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 30, ultima a sezonului regulat.
FANATIK
04.03.2026 | 23:15
Pontul zilei de joi 5 martie din SuperLiga Cota de 537 de la Superbet cu meciuri din etapa 30
Pontul zilei de joi, 5 martie, poate aduce un câștig superb. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Chiar dacă s-au stabilit cele 6 echipe care vor juca în acest sezon de play-off, SuperLiga propune câteva jocuri tari în etapa a 30-a. Sunt puncte importante puse în joc și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 5 martie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig extraordinar.

Recomandări interesante pentru pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga

Prima partidă selectată este cea în care Farul se deplasează la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda. Jocul dintre cele două formații care vor evolua în play-out va avea loc vineri, 6 martie, de la ora 19:30, și se anunță un duel echilibrat.

”Marinarii” vin după eșecul cu cântec în fața CFR-ului și vor să câștige pentru a nu intra în hora retrogradării. De partea cealaltă, trupa lui Robert Ilyeș trage tare pentru a se salva și nu își permite să irosească puncte pe teren propriu. De aceea am decis să jucăm ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.31.

Duel de orgoliu pe Arena Națională

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00, FCSB va primi vizita lui U Cluj. ”Roș-albaștrii” trăiesc cu dezamăgirea ratării play-off-ului, însă și-au setat ca obiectiv locul 7. În plus, campioana en-titre va dori să demonstreze în fața unei echipe din Top 6 că totul a fost doar o întâmplare nefericită.

Elevii lui Cristiano Bergodi au un moral excelent după ce și-au asigurat locul în finala campionatului, astfel că vor veni la București pentru a mai pune ceva puncte în clasament înainte de startul bătăliei pentru titlu. La acest meci vom miza pe pronosticul ”interval goluri: 1-3”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.49.

Derby încins în Giulești

Cea mai interesantă întâlnire a rundei cu numărul 30 este cea în care Rapid și Universitatea Craiova și FCSB se vor duela în Giulești. Partida este programată duminică, 8 martie, de la ora 20:00, iar miza este uriașă.

Giuleștenii au posibilitatea să egaleze la puncte liderul în cazul unei victorii, în timp ce oltenii vor să-și mărească avansul în clasament. În aceste condiții ne așteptăm la un joc pasionant am ales să mizăm pe ”interval goluri: 2-5”, care are o cotă de 1.45 la Superbet.

Meci pentru podium în Gruia

Ultima etapă a sezonului regulat se va închide luni, 9 martie, de la ora 20:o0, cu disputa dintre CFR Cluj și Dinamo. Ardelenii sunt pe val după ce au ajuns la 10 victorii la rând, în timp ce ”câinii” traversează o perioadă mai dificilă după ultimele două eșecuri. Pentru acest duel am ales pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: da”, cu o cotă de 1.90 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 30-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 5.37, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.

Pontul zilei joi 5 martie

  • 3.55 este cota SUPERBET pentru pronosticul ”x solist” la meciul FCSB – U Cluj
