Pontul zilei de joi, 5 martie, din SuperLiga. Cotă de 5.37 de la Superbet cu meciuri din etapa 30

Chiar dacă s-au stabilit cele 6 echipe care vor juca în acest sezon de play-off, SuperLiga propune câteva jocuri tari în etapa a 30-a. Sunt puncte importante puse în joc și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 5 martie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig extraordinar.
Prima partidă selectată este cea în care Farul se deplasează la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda. Jocul dintre cele două formații care vor evolua în play-out va avea loc vineri, 6 martie, de la ora 19:30, și se anunță un duel echilibrat.
”Marinarii” vin după eșecul cu cântec în fața CFR-ului și vor să câștige pentru a nu intra în hora retrogradării. De partea cealaltă, trupa lui Robert Ilyeș trage tare pentru a se salva și nu își permite să irosească puncte pe teren propriu. De aceea am decis să jucăm ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.31.
Sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00, FCSB va primi vizita lui U Cluj. ”Roș-albaștrii” trăiesc cu dezamăgirea ratării play-off-ului, însă și-au setat ca obiectiv locul 7. În plus, campioana en-titre va dori să demonstreze în fața unei echipe din Top 6 că totul a fost doar o întâmplare nefericită.
Elevii lui Cristiano Bergodi au un moral excelent după ce și-au asigurat locul în finala campionatului, astfel că vor veni la București pentru a mai pune ceva puncte în clasament înainte de startul bătăliei pentru titlu. La acest meci vom miza pe pronosticul ”interval goluri: 1-3”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.49.
Cea mai interesantă întâlnire a rundei cu numărul 30 este cea în care Rapid și Universitatea Craiova și FCSB se vor duela în Giulești. Partida este programată duminică, 8 martie, de la ora 20:00, iar miza este uriașă.
Giuleștenii au posibilitatea să egaleze la puncte liderul în cazul unei victorii, în timp ce oltenii vor să-și mărească avansul în clasament. În aceste condiții ne așteptăm la un joc pasionant am ales să mizăm pe ”interval goluri: 2-5”, care are o cotă de 1.45 la Superbet.
Ultima etapă a sezonului regulat se va închide luni, 9 martie, de la ora 20:o0, cu disputa dintre CFR Cluj și Dinamo. Ardelenii sunt pe val după ce au ajuns la 10 victorii la rând, în timp ce ”câinii” traversează o perioadă mai dificilă după ultimele două eșecuri. Pentru acest duel am ales pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: da”, cu o cotă de 1.90 la Superbet.
Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 30-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 5.37, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.