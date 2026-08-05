Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,86 la Superbet cu meciurile din etapa 4

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Etapa a 4-a din SuperLiga vine cu o serie de partide excelente pentru pariori. Am ales din oferta SUPERBET trei meciuri în care favoritele, din postura de gazdă, trebuie să se impună pentru a-și continua drumul către obiectivele stabilite la începutul sezonului 2026 – 2027. Cota finală este una excelentă.

Dinamo și Farul, două echipe în formă care ne pot aduce cote excelente în etapa 4 de SuperLiga

Dinamo și Farul au început cu stângul noul sezon de SuperLiga. „Câinii” au pierdut la Ploiești cu modesta Petrolul, echipă aflată mereu în subsolul clasamentului, scor 0-1, în timp ce „marinarii” s-au înclinat pe terenul vicecampioanei, U Cluj. Imediat, învinșii din etapa 1 s-au transformat în învingători în etapa a 2-a.

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, în timp ce Farul a trecut de nou-promovata și ambițioasa Corvinul Hunedoara, scor 2-0. Cele două echipe au scos apoi câte o remiză: Dinamo, 1-1 la Galați cu Oțelul, iar Farul, 2-2 la București cu FCSB. Ambele joacă acum acasă și au șanse mari la încă trei puncte.

Dinamo are meci cu FC Voluntari, în timp ce Farul dă piept cu „Lanterna Roșie” Csikszereda. Ambele meciuri se joacă sâmbătă, 8 august. De la SUPERBET am ales două cote excelente din cele două partide. Un „1 solist” pe gazde înseamnă 1,55 și 1,56. Avem încredere că cele două formații, care au condus în runda anterioară, nu vor rata victoria în fața propriilor fani.

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Mizăm pe Universitatea Craiova pentru un nou meci perfect pe „Ion Oblemenco”

Un alt treilea meci de pe acest bilet din SuperLiga vine din Bănie. Duminică, de la ora 21:30, Universitatea Craiova are meci cu FC Argeș. Acasă, elevii lui Filipe Coelho sunt greu de învins. Două meciuri au jucat în acest sezon intern pe „Ion Oblemenco” Bancu, Baiaram & co., iar ambele au fost victorii: 4-0 cu UTA Arad și 4-0 cu Petrolul.

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De la SUPERBET primim o cotă de 1,60 . Astfel, dacă punem și cotele de mai sus de la Dinamo – FC Voluntari și Farul – Csikszereda, avem o cotă dinală de 3,86.

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Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga: