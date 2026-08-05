Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,86 la Superbet cu meciurile din etapa 4

Pontul zilei de joi, 6 august 2026, vine de la o serie de partide din SuperLiga. Meciurile din etapa a 4-a, programată în weekend, ne aduc o cotă de 3,86 la Superbet. Favoritele pe care mizăm.
Adrian Baciu
05.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de joi 6 august 2026 din SuperLiga Cota de 386 la Superbet cu meciurile din etapa 4
Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe trei favorite pentru o cotă de 3,86. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Etapa a 4-a din SuperLiga vine cu o serie de partide excelente pentru pariori. Am ales din oferta SUPERBET trei meciuri în care favoritele, din postura de gazdă, trebuie să se impună pentru a-și continua drumul către obiectivele stabilite la începutul sezonului 2026 – 2027. Cota finală este una excelentă.

Dinamo și Farul, două echipe în formă care ne pot aduce cote excelente în etapa 4 de SuperLiga

Dinamo și Farul au început cu stângul noul sezon de SuperLiga. „Câinii” au pierdut la Ploiești cu modesta Petrolul, echipă aflată mereu în subsolul clasamentului, scor 0-1, în timp ce „marinarii” s-au înclinat pe terenul vicecampioanei, U Cluj. Imediat, învinșii din etapa 1 s-au transformat în învingători în etapa a 2-a.

ADVERTISEMENT

Trupa din „Ștefan cel Mare” a călcat în picioare campioana U Craiova, scor 5-1, în timp ce Farul a trecut de nou-promovata și ambițioasa Corvinul Hunedoara, scor 2-0. Cele două echipe au scos apoi câte o remiză: Dinamo, 1-1 la Galați cu Oțelul, iar Farul, 2-2 la București cu FCSB. Ambele joacă acum acasă și au șanse mari la încă trei puncte.

Dinamo are meci cu FC Voluntari, în timp ce Farul dă piept cu „Lanterna Roșie” Csikszereda. Ambele meciuri se joacă sâmbătă, 8 august. De la SUPERBET am ales două cote excelente din cele două partide. Un „1 solist” pe gazde înseamnă 1,55 și 1,56. Avem încredere că cele două formații, care au condus în runda anterioară, nu vor rata victoria în fața propriilor fani.

ADVERTISEMENT
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Digi24.ro
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare

Mizăm pe Universitatea Craiova pentru un nou meci perfect pe „Ion Oblemenco”

Un alt treilea meci de pe acest bilet din SuperLiga vine din Bănie. Duminică, de la ora 21:30, Universitatea Craiova are meci cu FC Argeș. Acasă, elevii lui Filipe Coelho sunt greu de învins. Două meciuri au jucat în acest sezon intern pe „Ion Oblemenco” Bancu, Baiaram & co., iar ambele au fost victorii: 4-0 cu UTA Arad și 4-0 cu Petrolul.

ADVERTISEMENT
L-a ”părăsit” pe Cristi Chivu în Australia
Digisport.ro
L-a ”părăsit” pe Cristi Chivu în Australia

De la SUPERBET primim o cotă de 1,60 pentru victoria oltenilor. Astfel, dacă punem și cotele de mai sus de la Dinamo – FC Voluntari și Farul – Csikszereda, avem o cotă dinală de 3,86.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga:

  • Sâmbătă, 8 august, ora 18:30, Farul – Csikszereda 1 – cotă 1,56
  • Sâmbătă, 8 august, ora 21:30, Dinamo – FC Voluntari 1 – cotă 1,55
  • Dumincă, 9 august, ora 21:30, U Craiova – FC Argeș 1 – cotă 1,60
  • Cotă finală: 3,86
Biletul zilei la pariuri, marți, 4 august. Două meciuri europene aduc un câștig...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 4 august. Două meciuri europene aduc un câștig de 525 de lei
Pontul zilei de marți, 4 august, din SuperLiga. Cotă de 3,50 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 4 august, din SuperLiga. Cotă de 3,50 la Superbet pentru o surpriză în primele locuri
Biletul zilei la pariuri, luni, 3 august 2026. Câștig de 591 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 3 august 2026. Câștig de 591 de lei cu fotbal
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
iamsport.ro
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!