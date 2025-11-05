Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 6.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 16

Cu pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 16.
FANATIK
05.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 6 noiembrie din SuperLiga Cota de 635 de la Superbet cu meciuri din etapa 16
Câștig frumos cu pontul zilei de joi, 6 noiembrie. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
SuperLiga intră în partea a doua a sezonului regulat, iar weekend-ul vine cu jocuri tari din etapa a 16-a. Lupta pentru accederea în play-off este tot mai interesantă și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 6 noiembrie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig excelent.

Cote spectaculoase pentru pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga

Prima partidă selectată este cea în care liderul surpriză FC Botoșani se deplasează la Ovidiu pentru duelul cu Farul Constanța. Jocul va avea loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 20:30, și se anunță o adevărată bătălie între două dintre formațiile aflate în mare formă.

Moldovenii lui Leo Grozavu sunt pe cai mari după ce au încheiat turul pe primul loc și vor să mențină strocul, în timp ce ”marinarii” sunt neînvinși în ultimele trei runde și au început din nou să spere la Top 6. În aceste condiții, vom miza pe pronosticul ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.33.

Rapid visează cu ochii deschiși

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 20:30, Rapid va primi vizita lui FC Argeș, o altă revelație a acestui sezon. Giuleștiul fierbe după un tur de campionat în care rezultatele au fost mult peste jocul prestat, iar speranțele la titlu par mai mari decât oricând.

Piteștenii vin în Capitală cu gândul de a mai pune ceva la zestrea de puncte în speranța că vor da lovitura și vor intra în play-off, dar formația lui Costel Gâlcă este o adevărată forță pe teren propriu. La acest meci am ales să mizăm pe ”gol marcat în ambele reprize: da”, care are o cotă de 1.85 la Superbet.

Cum va juca Rădoi împotriva ”Bătrânei Doamne”

Un alt joc cu o miză extrem de mare va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova va întâlni UTA. Partida este programată duminică, 9 noiembrie, de la ora 17:30, iar oltenii nu-și mai permit pași greșiți.

Marea problemă a lui Mirel Rădoi o va reprezenta oboseală jucătorilor după deplasarea de la Viena, din Conference League. Cel mai probabil, tehnicianul ”juveților” va opera schimbări în echipa de start și se va baza, în primul rând, pe o defensivă beton care să nu le permită arădenilor să producă surpriza. Așa că am ales pronosticul ”total goluri prima repriză UTA: sub 0.5 & total goluri UTA: sub 2.5”, cu o cotă de 1.36 la Superbet.

Continuă FCSB trendul ascendent?

Etapa cu numărul 16 se va închide duminică, 9 noiembrie, de la ora 20:30, cu disputa dintre FC Hermannstadt și FCSB. Campioana en-titre este în revenire de formă și vrea să profite din plin și de situația dificilă prin care trec sibienii. La acest meci am ales să jucăm ”ambele echipe marchează: nu”, cu o cotă de 1.90 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 16-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 6.35, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.

Pontul zilei joi 6 noiembrie

  • 2.60 este cota SUPERBET pentru pronosticul ”interval goluri: 3-4” la meciul Farul – FC Botoșani
