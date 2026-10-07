Pontul zilei de joi, 8 octombrie 2026. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet de la CFR Cluj – U Cluj

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SuperLiga se reia după pauza internațională cu derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, partidă restantă din etapa a 4-a a campionatului. Meciul va avea loc joi, de la ora 20:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. De la acest duel am ales, pe un Bet Builder, o serie de pariuri care ne pot aduce o cotă de 4,75 la SUPERBET.

Pontul zilei de joi, 8 octombrie 2026. Echilibru în CFR Cluj – U Cluj

Atât CFR Cluj, cât și U Cluj au avut rezultate oscilante în acest start de sezon. „Feroviarii” au obținut mai multe rezultate pozitive după numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, însă au și suferit două eșecuri dure, 0-3 cu Corvinul și 1-3 cu Sepsi. De cealaltă parte, Universitatea Cluj stă mai bine în clasament, însă bilanțul din acest sezon este de 5 victorii și 4 eșecuri.

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Așadar, meciul care va avea loc joi seară se anunță a fi unul echilibrat, cu un ușor avantaj pentru „feroviari”, care beneficiază de faptul că vor juca pe propria arenă. Pronosticul cu care vom începe acest Bet Builder este „Pauză sau final: egalitate”.

Se anunță un duel spectaculos în Gruia

și U Cluj au înscris 15, respectiv 14 goluri în primele 9 etape, numărându-se printre cele mai bune formații din punct de vedere ofensiv, însă ambele au avut mari probleme în defensivă. Așadar, partida de joi seară ar putea fi una spectaculoasă, iar tocmai de aceea vom miza pe varianta „Total goluri: peste 2.5”.

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Și fazele fixe ar putea juca un rol foarte important când vine vorba de un derby precum cel dintre CFR Cluj și , așadar pronosticul cu care închidem acest Bet Builder este „Total cornere: peste 7.5”.

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Cum arată pontul zilei de joi, 8 octombrie

Pauză sau final: egalitate – cota 1.75

Total goluri: peste 2.5 – cota 1.80

Total cornere: peste 7.5 – cota 1.39

Cotă finală: 4.75