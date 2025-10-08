Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 9 octombrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – Moldova

Cu pontul zilei de joi, 9 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul România - Moldova
Ciprian Păvăleanu
08.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi 9 octombrie Bet Builder de cota 375 la Superbet pentru Romania Moldova
Pontul zilei de joi este realizat pe baza meciului România - Moldova. Foto: Sportpictures.eu

Înainte de adevăratul test contra Austriei, România se vede obligată de UEFA să joace o partidă amicală, iar adversarul ales de reprezentativa românească este Republica Moldova. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3,75.

Pontul zilei de duminică, 9 octombrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea România – Moldova

După cum se știe, naționala Moldovei nu este cea mai puternică echipă atunci când vine vorba de fotbal. Ultima întâlnire dintre România și frații de peste Prut a avut loc în urmă cu trei ani, tot într-o partidă amicală, în mandatul lui Edi Iordănescu.

La acel meci, românii s-au impus cu scorul de 5-0, nedând nicio șansă Moldovei, cu toate că selecționerul a folosit jucători foarte tineri la acea vreme, precum Moruțan, Târnovanu, Pantea, Tudor Băluță sau Denis Drăguș.

Suntem de părere că România nu va avea mari probleme în câștigarea acestui meci, deși Mircea Lucescu va vrea, cel mai probabil, să vadă la treabă mai mulți jucători ce nu vor prinde minute și cu Austria. Vom deschide Betbuilder-ul de la Superbet cu selecția 1 solist.

Spectacol pe Arena Națională

La fel ca la ultima întâlnire, ne așteptăm ca fotbaliștii noștri să fie dezinvolți, mai ales că partida nu are nicio miză reală, fiind doar un meci amical. Tocmai de aceea suntem de părere că vom asista la un meci cu multe reușite, iar următorul pariu va fi „Peste 2,5 goluri în meci”.

De asemenea, vom merge și pe pariul „Alex Dobre – peste 0,5 șuturi pe poartă”, deoarece căpitanul Rapidului este dornic să demonstreze și la echipa națională, așa cum o face pentru giuleșteni. În încheiere, vom miza și pe numărul de cornere din meci, care sperăm să fie mai mare de 7,5.

În concluzie, pontul zilei de joi, 9 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul România – Moldova cu următoarele selecții: „1 solist”, „Total goluri: peste 2,5”, „Total șuturi pe poartă Alex Dobre – Peste 0,5”, și „Peste 7,5 cornere în meci”.

