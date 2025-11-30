Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 1 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,28 la U Cluj – Universitatea Craiova

Cu pontul zilei de luni, 1 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Cluj - Universitatea Craiova, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
30.11.2025 | 23:15
Runda cu numărul 18 din Superliga României se încheie de Ziua Națională, pe 1 decembrie, iar FANATIK a pregătit un bet builder pe duelul dintre U Cluj și Universitatea Craiova pentru pontul zilei de luni.

Oltenii merg în Ardeal cu moralul la maximum după victoria de senzație obținută pe teren propriu în Conference League, în fața germanilor de la Mainz. Totuși, jucătorii Craiovei trebuie să rămână concentrați pentru a nu rata un nou succes.

Universitatea Cluj este, de asemenea, într-o formă bună, iar ardelenii au motive să spere la a doua calificare consecutivă în playofful Superligii României. Un eventual succes în fața Craiovei ar aduce echipa lui Bergodi și mai aproape de locul 6.

Noi credem că meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova va fi unul spectaculos, cu ocazii de ambele părți, iar din acest motiv alegem selecția „ambele marchează – Da”, un prognostic cu șanse bune de reușită și cu cota 1,85 la Superbet.

De asemenea, credem că meciul de pe Cluj Arena nu se va încheia la egalitate, întrucât cele două echipe nu se vor mulțumi cu un singur punct, deși mai e mult de jucat până vom ști componența playoffului. La Superbet, pronosticul „dublă 1-2” are cota 1,36.

Se anunță spectacol pe Cluj Arena

În plus, ne orientăm și pe numărul de goluri. În această etapă s-a marcat destul de mult și credem că se va încheia cu un alt meci spectaculos, mai ales că se întâlnesc două formații cu un stil ofensiv. La Superbet avem cota 2,10 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri”.

În concluzie, pentru pontul zilei avem o cotă totală foarte atractivă formată din cele trei selecții propuse la Superbet pentru duelul de pe Cluj Arena. „Ambele marchează – Da” are o cotă de 1,85, selecția „dublă 12” este cotată la 1,36, iar „peste 2,5 goluri” vine cu o cotă de 2,10. Combinate într-un singur betbuilder, cele trei opțiuni oferă o cotă finală de aproximativ 5,28, numai bună pentru un câștig de 528 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

