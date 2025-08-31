Pontul zilei de luni, 1 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Farul Constanța – Petrolul

Ultimei meci al etapei 8 din SuperLigă se va disputa luni, de la ora 21:00, la Ovidiu, unde Farul Constanța va primi vizita celor de la Petrolul. Duelul are o miză importantă, ambele formații traversând perioade dificile în acest sezon. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.50 la această partidă.

Pontul zilei de luni, 1 septembrie. Cotă de 5.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul Constanța – Petrolul

Farul Constanța și Petrolul Ploiești traversează perioade dificile în acest sezon de SuperLiga. Constănțenii vin după o serie de trei înfrângeri consecutive, în timp ce formația antrenată de Liviu Ciobotariu nu a mai câștigat de acum mai bine de o lună, de la acel meci cu Metaloglobus București.

Gruparea pregătită de Ianis Zicu pornește din postura de favorită, iar la construirea acestui Bet Builder de cotă 6.00, am început cu un prim pronostic și anume ”Victorie Farul Constanța”. Suntem de părere că formația de la malul mării va reuși să se impună la finalul celor 90 de minute.

Prahovenii au o medie de un gol marcat pe meci, ceea ce ajută la cel de-al doilea pronostic din această combinație pe care am făcut-o pentru pontul zilei de luni la SUPERBET. Mizăm la ”Peste 2,5 goluri” pentru acest joc dintre Farul și Petrolul Ploiești.

Paul Papp, sub lupa arbitrilor în acest sezon

de faptul că jocul nu este lăsat bărbătesc de către arbitri, el fiind avertizat aproape la fiecare meci pe care l-a jucat Petrolul în această ediție de campionat.

Nici , la egalitate cu Dinamo. Ambele au câte două cartonașe roșii încasate în acest sezon de SuperLiga României. Ultimul pronostic ce completează acest Bet Builder este ”Peste 3,5 cartonașe”.

În concluzie, pontul zilei de luni, 1 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.50, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Farul Constanța – Petrolul Ploiești cu următoarele selecții: „1 solist”, ”Peste 2,5 goluri” și ”Peste 3,5 cartonașe”.

1,90 este cota SUPERBET pentru pronosticul ”Gol marcat în ambele reprize” la meciul Farul Constanța – Petrolul Ploiești