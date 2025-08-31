Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 1 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Farul Constanța – Petrolul

Cu pontul zilei de luni, 1 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul Farul Constanța - Petrolul.
Daniel Işvanca
31.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de luni 1 septembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 550 la Superbet pentru Farul Constanta Petrolul
Pontul zilei de luni, 1 septembrie 2025 FOTO: Colaj Fanatik

Ultimei meci al etapei 8 din SuperLigă se va disputa luni, de la ora 21:00, la Ovidiu, unde Farul Constanța va primi vizita celor de la Petrolul. Duelul are o miză importantă, ambele formații traversând perioade dificile în acest sezon. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.50 la această partidă.

Pontul zilei de luni, 1 septembrie. Cotă de 5.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul Constanța – Petrolul

Farul Constanța și Petrolul Ploiești traversează perioade dificile în acest sezon de SuperLiga. Constănțenii vin după o serie de trei înfrângeri consecutive, în timp ce formația antrenată de Liviu Ciobotariu nu a mai câștigat de acum mai bine de o lună, de la acel meci cu Metaloglobus București.

Gruparea pregătită de Ianis Zicu pornește din postura de favorită, iar la construirea acestui Bet Builder de cotă 6.00, am început cu un prim pronostic și anume ”Victorie Farul Constanța”. Suntem de părere că formația de la malul mării va reuși să se impună la finalul celor 90 de minute.

Prahovenii au o medie de un gol marcat pe meci, ceea ce ajută la cel de-al doilea pronostic din această combinație pe care am făcut-o pentru pontul zilei de luni la SUPERBET. Mizăm la ”Peste 2,5 goluri” pentru acest joc dintre Farul și Petrolul Ploiești.

Paul Papp, sub lupa arbitrilor în acest sezon

Paul Papp s-a plâns în acest sezon în repetate rânduri de faptul că jocul nu este lăsat bărbătesc de către arbitri, el fiind avertizat aproape la fiecare meci pe care l-a jucat Petrolul în această ediție de campionat.

Nici Farul nu stă mai bine la acest capitol, fiind cea mai agresivă echipă din campionat, la egalitate cu Dinamo. Ambele au câte două cartonașe roșii încasate în acest sezon de SuperLiga României. Ultimul pronostic ce completează acest Bet Builder este ”Peste 3,5 cartonașe”.

În concluzie, pontul zilei de luni, 1 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.50, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Farul Constanța – Petrolul Ploiești cu următoarele selecții: „1 solist”, ”Peste 2,5 goluri” și ”Peste 3,5 cartonașe”.

  • 1,90 este cota SUPERBET pentru pronosticul ”Gol marcat în ambele reprize” la meciul Farul Constanța – Petrolul Ploiești
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
