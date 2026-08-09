Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 10 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet de la Sepsi – FCSB

Cu pontul zilei de luni, 10 august 2026, care vine din SuperLiga, căutăm o cotă interesantă. Cum putem da lovitura cu un Bet Builder la Superbet de la Sepsi - FCSB
FANATIK
09.08.2026 | 22:30
Pontul zilei de luni 10 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 320 la Superbet de la Sepsi FCSB
Pontul zilei de luni, 10 august 2026, din SuperLiga: Bet Builder de la Sepsi - FCSB. Sursa foto: sportpictures.eu
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SuperLiga încheie etapa a 4-a a noului sezon cu un meci extrem de interesant. Seara zilei de luni, 10 august, ne aduce duelul dintre Sepsi și FCSB, de la 21:30. Pontul zilei de luni se bazează chiar pe acest meci, iar pe baza lui am construit la SUPERBET o cotă de 3,20 cu un pariu de tip Bet Builder.

Pontul zilei de luni, 10 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe goluri la Sepsi – FCSB

Sepsi a revenit în SuperLiga și încearcă să reziste în primul eșalon. Covăsnenii, sub comanda lui Ovidiu Burcă, au practicat până acum un fotbal plăcut ochiului, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai grăitoare. FCSB, în schimb, a început bine noul sezon, pe plan intern, și vrea să continue să acumuleze puncte care să o țină departe de zona în care s-a aflat stagiunea trecută.

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Cum ambele echipe au înscris până acum, mai ales bucureștenii, prima selecție făcută în cadrul acestui Bet Builder este pronosticul „peste 1.5 goluri”, cu o cotă de 1.30 la SUPERBET. În continuarea lui, ca o „mănușă”, vine și pronosticul „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.80. Deși FCSB punctează meci de meci, este totuși vulnerabilă în anumite momente în defensivă.

Multe mingi pe poartă la Sepsi – FCSB

Sigur, în căutarea golurilor, ambele formații vor expedia cât mai multe șuturi pe poarta adversă. Ne așteptăm ca pronosticul „peste 8.5 șuturi pe poartă” – cotă 1.72 să fie validat în această partidă de maxim interes pentru ambele tabere.

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Doar că respectivele șuturi nu se vor contoriza doar în goluri sau auturi, ci vor rezulta și lovituri de la colțul terenului. Din acest motiv, ne-am gândit să selectăm și varianta „peste 7.5 cornere”, care are o cotă de 1.35 la SUPERBET.

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Pontul zilei la pariuri
Pontul zilei de luni, 10 august

Așadar, prin selectarea variantelor amintite mai sus, cota finală pe acest Bet Builder de la SUPERBET din meciul Sepsi – FCSB este de 3,20, numai bună pentru un câștig de 320 de lei prin plasarea sumei de 100 de lei.

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