Pontul zilei de luni, 10 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet de la Sepsi – FCSB

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SuperLiga încheie etapa a 4-a a noului sezon cu un meci extrem de interesant. Seara zilei de luni, 10 august, ne aduce duelul dintre Sepsi și FCSB, de la 21:30. Pontul zilei de luni se bazează chiar pe acest meci, iar pe baza lui am construit la SUPERBET o cotă de 3,20 cu un pariu de tip Bet Builder.

Pontul zilei de luni, 10 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe goluri la Sepsi – FCSB

Sepsi a revenit în SuperLiga și . Covăsnenii, sub comanda lui Ovidiu Burcă, au practicat până acum un fotbal plăcut ochiului, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai grăitoare. FCSB, în schimb, a început bine noul sezon, pe plan intern, și vrea să continue să acumuleze puncte care să o țină departe de zona în care s-a aflat stagiunea trecută.

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Cum ambele echipe au înscris până acum, mai ales bucureștenii, prima selecție făcută în cadrul acestui Bet Builder este pronosticul „peste 1.5 goluri”, cu o cotă de 1.30 la SUPERBET. În continuarea lui, ca o „mănușă”, vine și pronosticul „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.80. Deși FCSB punctează meci de meci, în anumite momente în defensivă.

Multe mingi pe poartă la Sepsi – FCSB

Sigur, în căutarea golurilor, ambele formații vor expedia cât mai multe șuturi pe poarta adversă. Ne așteptăm ca pronosticul „peste 8.5 șuturi pe poartă” – cotă 1.72 să fie validat în această partidă de maxim interes pentru ambele tabere.

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Doar că respectivele șuturi nu se vor contoriza doar în goluri sau auturi, ci vor rezulta și lovituri de la colțul terenului. Din acest motiv, ne-am gândit să selectăm și varianta „peste 7.5 cornere”, care are o cotă de 1.35 la SUPERBET.

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Așadar, prin selectarea variantelor amintite mai sus, cota finală pe acest Bet Builder de la SUPERBET din meciul Sepsi – FCSB este de 3,20, numai bună pentru un câștig de 320 de lei prin plasarea sumei de 100 de lei.