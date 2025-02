Pontul zilei de luni, 10 februarie, din SuperLiga: Superbet oferă cota 3.30 cu Bet Builder la UTA – CFR Cluj

Partida din SuperLiga României dintre UTA și CFR Cluj, programată să înceapă de la ora 20:00, luni, pe 10 februarie, furnizează : cota 3.30 la SUPERBET cu Bet Builder.

Pontul zilei de luni, 10 februarie, din SuperLiga: cum se poate forma cota 3.30, la UTA – CFR Cluj, cu Bet Builder la Superbet

Primul pariu selectat se referă la faptul că în meci se vor marca sub 2.5 goluri, cu o cotă de 1.60. UTA este o echipă care înscrie și încasează aproape la fel de greu goluri. După 25 de etape, ”Bătrâna Doamnă” are un golaveraj de 24-26.

În precedentele cinci întâlniri din campionat, în care a participat formația pregătită de , nu s-au marcat mai mult de două goluri. La rândul ei, chiar dacă are cel mai bun atac din Superligă (42-29 golaveraj), trei din ultimele cinci dueluri din primul eșalon disputate de CFR Cluj s-au încadrat sub 2.5 goluri.

Cota 1.27 că Louis Munteanu va trimite un șut pe spațiul porții

Al doilea pariu ales, prin Bet Builder la , constă în faptul că Louis Munteanu va trimite peste 0.5 șuturi pe poarta ”Bătrânei Doamne”. Cota pentru această opțiune este de 1.27.

Louis Munteanu este golgheterul la zi din SuperLiga României, cu 14 goluri înscrie după 25 de etape. Pe lângă calitățile de marcator pur-sânge, Munteanu a demonstrat că este un fotbalist suficient de tehnic pentru a-și crea singur ocazii de gol, chiar dacă jocul echipei sale nu merge. Probabilitatea ca el să nu tragă măcar o dată pe spațiul porții cu UTA este scăzută.

Cornerele și cartonașele, ultimele două tipuri de pariuri adăugate prin Bet Builder la Superbet

A trei componentă din pontul zilei, adăugată prin Bet Builder la SUPERBET, este că în UTA – CFR Cluj vor fi sub 11.5 cornere. Cota pariului individual este de 1.31. Pare o alegere cât se poate de tangibilă. Rareori într-o partidă de fotbal se execută 12 lovituri de la colțul terenului.

Al patrulea și ultimul pariu ales are cota 1.24 și se referă la faptul că în duel vor fi acordate sub 6.5 cartonașe. Doar una din ultimele zece partide disputate în campionat de ambele formații a depășit această limită. .

În concluzie, pontul zilei de luni, 10 februarie, din SuperLiga României, este alcătuit din patru pariuri. Toate acestea însumează o cotă tentantă de 3.30, care cu puțin noroc le poate aduce o sumă frumoasă pariorilor. Cele patru pariuri selectate sunt: sub 2.5 goluri (1.60), Louis Munteanu – peste 0.5 șuturi pe poartă (1.27), sub 11.5 cornere (1.31) și sub 6.5 cartonașe (1.24).

Acest material reprezintă doar o recomandare argumentată din seria oferită de FANATIK în colaborare cu SUPERBET. Câștigul nu este garantat! Orice persoană este responsabilă pentru decizia de a paria și pentru suma mizată.

1.95 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul ”2 solist” la UTA – CFR Cluj