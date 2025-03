Pontul zilei de luni, 10 martie, din SuperLiga. Dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 4.00 la UTA – Dinamo

Ultimul meci al etapei cu numărul 30 din SuperLiga are loc luni, 10 martie, între UTA și Dinamo, iar de aici vine și pontul zilei. ”Câinii” merg la Arad pentru a lua cele 3 puncte ce i-ar pune într-o poziție excelentă înaintea play-off-ului, iar pariorii pot face un profit frumușel la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de luni, 10 martie, din SuperLiga. Cotă de 4.00 la Superbet pentru un Bet Builder la UTA – Dinamo

”Câinii” lui Zeljko Kopic au avut parte de o stagiune cu adevărat miraculoasă și vor să încheie sezonul regulat în forță, însă au parte de o deplasare dificilă la Arad, acolo unde îi așteaptă Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat le-a cerut elevilor săi să fie concentrați pentru jocul cu UTA, deși pare că și el este entuziasmat și abia așteaptă partidele din play-off, și .

De partea cealaltă, arădenii s-au obișnuit cu gândul că vor juca pentru evitarea retrogradării, însă marea problemă o reprezintă , așa cum a explicat Alexandru Meszar pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Rednic pregătește o ambuscadă pentru ”câini”

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.00. Dinamo este conștient că trebuie să ia toate cele 3 puncte pentru a începe play-off-ul dintr-o poziție de forță, însă nu-i va fi deloc simplu la Arad și atunci vom miza pe ”total faulturi Dinamo: peste 10.5” și ”faulturi comise de Stipe Perica: peste 0.5”.

În ciuda faptului că ”roș-albii” au arătat un joc de calitate în acest sezon, Mircea Rednic are experiența necesară de a închide culoarele. De aceea am ales să jucăm ”total goluri: sub 3.5” și ”total cornere: sub 11.5”.

ADVERTISEMENT

Este clar că Dinamo va încerca să preia frâiele jocului și să creeze ocazii de poartă. Plecând de la această idee, vom lua pe bilet varianta: ”șuturi pe poartă Astrit Selmani: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.00 cu care puteți da lovitura la Superbet.

ADVERTISEMENT