Pontul zilei de luni, 10 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au Rapid, U Craiova, Dinamo sau FCSB să câștige titlul

După prima etapă din returul sezonului regulat în SuperLiga, clasamentul este extrem de strâns la vârf. Pariorii au ocazia încă de pe acum să aibă parte de un câștig important la SUPERBET, dacă vor miza la pontul zilei pe cine va lua titlul la finalul sezonului 2025-2026.

Pontul zilei de luni, 10 noiembrie. Rapid, favorită să câștige titlul în SuperLiga

Rapid merge ceas în SuperLiga. După 16 etape, echipa lui Costel Gâlcă n-a pierdut decât un meci, scor 1-2, acasă, cu Hermannstadt. Cu 29 de goluri marcate și 12 încasate, Rapid are cea mai bună ofensivă și cea mai bună defensivă din SuperLiga.

După prima etapă din returul sezonului regulat, Rapid e pe locul 1, cu 35 de puncte, cu trei mai multe decât FC Botoșani. Moldovenii au pierdut fotoliul de lider Așadar, trupa din Giulești este văzută cu șanse mai mari la campionat, având în vedere că, până în acest sezon, Botoșani s-a luptat mai mult pentru evitarea retrogradării.

În acest context, SUPERBET a oferit cota de 2,60 pentru ca . Anul viitor se împlinesc 23 de ani de la ultimul campionat luat de Rapid.

Cotă 3,25 pentru ca Universitatea Craiova să iasă campioană

Universitatea Craiova a început bine campionatul, dar, spre deosebire de Rapid, nu are liniște. În ultimele etape, oltenii sunt în picaj. Deși au prestat jocuri bune cu Rapid și cu Rapid Viena, oltenii au „comis-o” acasă, cu UTA. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut cu 1-2 și e pe locul 4, cu 29 de puncte, cu șase mai puține decât liderul.

În plus, Universitatea Craiova mai are o „povară”. Echipa lui Rădoi trebuie, cel puțin până la iarnă, să gestioneze meciurile din 3 în 3 zile. Alb-albaștrii sunt calificați în premieră pe tabloul principal din Conference League. În acest context, SUPERBET oferă o cotă de 3,25 pentru ca U Craiova să devină campioana României

Ce cotă are FCSB să își apere titlul cucerit în ultimii doi ani

Deși are un start mai slab de sezon, FCSB nu poate fi scoasă momentan din lupta la titlu. Campioana ultimelor două sezoane trebuie însă mai întâi să prindă play-off-ul. După 15 etape, echipa lui Elias Charalambous e la 6 lungimi de locul 6.

Până la finalul sezonului regulat mai este însă mult iar, dacă FCSB va ajunge în play-off orice se poate întâmpla. Mai ales că, în ultimele 10 etape, punctele se vor înjumătăți. Așadar, SUPERBET propune o cotă de 4,20 pentru ca FCSB să își apere titlul cucerit în ultimele două sezoane.

Cotă mare pentru ca Dinamo să dea lovitura în SuperLiga

În ceea ce o privește pe Dinamo, echipa lui Zeljko Kopic e pe locul 3. „Câinii” practică un joc spectaculos, dar sunt considerați outsideri în lupta la titlu. După 4-0 cu Csikszereda, Dinamo are 30 de puncte, cu cinci mai puține decât Rapid.

În concluzie, ar fi o surpriză ca Dianmo să termine pe locul 1 sezonul 2025-2026. Pentru acest pronostic, SUPERBET oferă o cotă de 7,50.