Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Oțelul – Rapid

Luni seară, de la ora 21:30, Oțelul o va întâlni pe Rapid în etapa a 5-a din Superligă, iar pontul zilei vine chiar de la acest duel. Giuleștenii pornesc cu prima șansă, iar pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 6.50.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de luni, 11 august. Cotă de 6.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Oțelul – Rapid

Rapid va avea oportunitatea de a reveni pe primul loc în Superligă, însă pentru a realiza acest lucru, gruparea antrenată de Costel Gâlcă are nevoie de un rezultat pozitiv pe terenul celor de la Oțelul, echipă care a suferit o singură înfrângere în primele patru runde.

În etapa precedentă, , în timp ce Oțelul a remizat, 0-0, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, duel în care gălățenii au evoluat în inferioritate numerică pe final.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de forma bună a giuleștenilor din acest start de sezon, suntem de părere că echipa lui Costel Gâlcă nu va suferi prima înfrângere a stagiunii la Galați. Așadar, vom începe Bet Builder-ul cu selecția „Șansă dublă: X2”.

Antoine Baroan, noua vedetă a Rapidului

Ne aşteptăm ca duelul de la Galaţi să fie unul spectaculos, luând în considerare şi calitatea ofensivă a celor de la Oţelul, care au avut un parcurs foarte bun în mandatul lui Laszlo Balint. În continuare, vom miza pe varianta „Ambele echipe marchează”.

ADVERTISEMENT

Intrat la pauză în disputa cu FC Botoșani, . Cu siguranță, Costel Gâlcă va miza și de această dată pe fotbalistul francez, care va dori să își ajute din nou echipa. Bet Builder-ul va fi închis de selecția „Șuturi pe poartă: Antoine Baroan – peste 1.5”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de luni, 11 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 6.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Oțelul – Rapid cu următoarele selecții: „Șansă dublă: X2”, „Ambele echipe marchează” și „Șuturi pe poartă: Antoine Baroan – peste 1.5”.

ADVERTISEMENT