Pontul zilei de luni, 15 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – FCSB

FCSB a obținut un succes fabulos în Europa, 4-3 contra lui Feyenoord, însă elevii lui Elias Charalambous nu au prea mult timp pentru a sărbători, deoarece luni, de la ora 20:30, vor disputa un meci foarte important în Superliga, pe terenul Unirii Slobozia. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.25 la această partidă.

Pontul zilei de luni, 15 decembrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Unirea Slobozia – FCSB

Implicată în lupta pentru calificarea în play-off, FCSB are o singură victorie în ultimele 4 etape din Superliga, așadar un succes contra Unirii Slobozia ar fi esențial. La prima vedere, misiunea „roș-albaștrilor” pare a fi una facilă, deoarece Unirea Slobozia traversează o serie cumplită, având 7 eșecuri la rând în campionat.

FCSB ocupă momentan locul 10, iar distanța până la zona play-off este de 5 puncte. Poziția a 6-a este ocupată momentan de . Așadar, campioana nu își permite un pas greșit la Clinceni contra Unirii Slobozia, primele pronosticuri pe care le vom adăuga pe Bet Builder fiind „2 solist” și „Peste 2.5 goluri”.

Florin Tănase, eroul FCSB-ului cu Unirea Slobozia?

Florin Tănase este golgheterul FCSB-ului în Superliga, cu 9 reușite, iar „decarul” are un moral excelent după ce . Cu siguranță, acesta va căuta din nou golul și în partida cu Unirea Slobozia, așadar vom miza pe varianta „Șuturi pe poartă Florin Tănase: peste 0.5”. În fine, pentru a completa biletul, vom adăuga și „Total cornere FCSB: peste 6.5”.

În concluzie, pontul zilei de luni, 15 decembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Unirea Slobozia – FCSB cu următoarele selecții: „2 solist”, „Peste 2.5 goluri în meci”, „Șuturi pe poartă Florin Tănase: peste 0.5” și „Total cornere FCSB: peste 6.5”.

