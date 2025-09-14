Pontul zilei de luni, 15 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru Petrolul – Dinamo

SuperLiga se pregătește să închidă și etapa a 9-a, iar pontul zilei de luni, 15 septembrie, vine de la partida Petrolul – Dinamo. Este un duel interesant între două echipe care au început diametral opus acest sezon, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.75.

Pontul zilei de luni, 15 august. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Petrolul – Dinamo

Partida dintre Petrolul și Dinamo se joacă în etapa a 9-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:00. Dacă ploieștenii au parte de un start de stagiune complicat, ”câinii” sunt pe val și sunt deja pe loc de play-off.

”Lupii galbeni” au strâns doar 6 puncte în 8 meciuri, iar antrenorul Liviu Ciobotariu trăiește sub presiunea lipsei de rezultate. Demiterea sa a fost subiect în tabăra prahovenilor, dar .

De partea cealaltă, Dinamo pare că este capabilă să facă un sezon mai bun decât cel precedent, iar croatul Zeljko .

Echilibru și goluri puține

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.75. ”Câinii” traversează momente excelente, însă întotdeauna au avut partide dificile la Ploiești și atunci am ales să jucăm variantele ”înscrie goluri consecutive Dinamo: nu” și ”total goluri: sub 3.5”.

Este de așteptat ca trupa lui Zeljko Kopic să se afle la cârma jocului, în timp ce gazdele să încerce să dea lovitura pe contraatacuri fulgerătoare. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere Dinamo: peste 4.5” și ”total cornere Petrolul: peste 2.5”.

În ciuda faptului că joacă sub o presiune imensă, Petrolul este o formație care știe totuși să gestioneze astfel de momente și de aceea am ales să jucăm ”câștigă oricare repriză: egalitate”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.75 cu care puteți da lovitura la Superbet.

2.02 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”GG sau peste 2.5 goluri: nu” la meciul Petrolul – Dinamo, din etapa a 9-a a SuperLigii