Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 16 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Dinamo – Unirea Slobozia

Cu pontul zilei de luni, 16 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Dinamo - Unirea Slobozia
FANATIK
15.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de luni 16 februarie din SuperLiga Bet Builder de cota 475 la Superbet pentru Dinamo Unirea Slobozia
Pontul zilei de luni, 16 februarie, este realizat pe baza meciului Dinamo - Unirea Slobozia. Foto: Sportpictures.eu
Dinamo – Unirea Slobozia este epilogul etapei cu numărul 27 din SuperLiga României. Dinamo se pregătește de play-off, în timp ce ialomițenii se luptă la evitarea retrogradării. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.75.

Pontul zilei de luni, 16 februarie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – Unirea Slobozia

Rezultatele din această etapă au dinamitat și mai tare lupta la play-off. Au fost foarte multe meciuri directe între candidatele la play-off, însă meciul dintre Dinamo și Slobozia este unul între două formații ce se luptă în zone total opuse ale clasamentului.

Claudiu Niculescu a debutat cu o victorie pe banca ialomițenilor, împotriva celor de la Farul Constanța, și vrea ca echipa sa să facă o figură frumoasă și contra lui Dinamo. Faptul că Unirea Slobozia se află într-o situație critică îi va împinge de la spate pe jucători și credem că vor înscrie cel puțin un gol în poarta lui Dinamo. De aceea vom miza pe pariul „GG” în startul Bet Builderului.

Mizăm pe cornere și șuturi pe poartă în Dinamo – Unirea Slobozia

Numirea unui nou antrenor poate aduce un șoc în cadrul echipei, deci nu știm exact de ce este în stare Unirea Slobozia cu Claudiu Niculescu pe banca tehnică. Deoarece a câștigat la debut contra „marinarilor”, ne vom feri să pariem pe câștigătoarea meciului.

Dinamo are o cotă destul de mică la victorie, iar pariul pe Unirea Slobozia este extrem de riscant. Tocmai de aceea vom continua să plasăm pariuri pe cornere și șuturi pe poartă. Astfel, vom miza pe un meci ofensiv, în care vom avea „peste 7.5 cornere”, însă „sub 8.5 șuturi pe poartă”

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul Dinamo – Unirea Slobozia conține următoarele pariuri:

  • GG – cotă 2.37
  • Peste 7.5 cornere în meci – cotă 1.33
  • Sub 8.5 șuturi pe poartă în meci – cotă 1.80

3.25 este cota oferită de SUPERBET pentru selecția „1 & sub 2.5 goluri”

