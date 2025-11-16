Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Germania – Slovacia

Cu pontul zilei de luni, 16 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Germania - Slovacia
Ciprian Păvăleanu
16.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de luni 16 noiembrie Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru Germania Slovacia
Pontul zilei de luni, 16 noiembrie, este realizat pe baza meciului Germania - Slovacia. Foto: Hepta.ro
Urmează să se decidă toate participantele la Campionatul Mondial din 2026, în afara celor din baraje, iar meciul dintre Germania și Slovacia este unul ce va decide care dintre cele două echipe va merge direct în America. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50 la meciul Germania – Slovacia.

Pontul zilei de luni, 16 noiembrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Germania – Slovacia

Slovacia a avut un parcurs destul de bun în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 și iată că a ajuns să joace meciul decisiv contra favoritei numărul unu din grupa sa, Germania. Meciul tur s-a terminat cu scorul de 2-0 pentru slovaci, însă, de la acea performanță, prestațiile fostei adversare a României de la EURO 2024 au început să scadă în calitate.

Meciul va fi extrem de încins, fiind cu calificare pe masă, și de aceea credem că se vor arăta foarte multe cartonașe galbene, întrucât presiune va fi din ce în ce mai mare odată cu trecerea timpului, depinzând și de scorul de pe  tabelă. Vom începe Bet Builderul cu pariul „Peste 4,5 cartonașe în meci”.

Germania, favorită certă în fața Slovaciei

Deși a pășit greșit împotriva slovacilor în partida tur, Germania este văzută ca favorită certă la victorie, iar Slovacia are o cotă de 12,00. Suntem de părere că elevii lui Nagelasmann nu vor mai lăsa ca victoria să le scape de această dată, de aceea vom miza pe „1 solist”.

În încheiere, vom alege să completăm Bet Builderul de luni cu „Peste 1,5 șuturi pe poartă Nick Woltemade”, care a reușit să înscrie o dublă în ultimul meci al Germaniei, contra naționalei din Luxemburg.

În concluzie, pontul zilei de luni, 16 noiembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Germania – Slovacia cu următoarele selecții: „1 solist”, „Peste 4.5 cartonașe în meci” și „Peste 1,5 șuturi pe poartă Nick Woltemade”.

  • 6.50 este cota oferită de SUPERBET pentru „X” în meciul Germania – Slovacia

