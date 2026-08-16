Pontul zilei de luni, 17 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet de la FCSB – FC Botoșani

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Ultimul meci al etapei cu numărul 5 din SuperLiga aduce și pontul zilei de luni, 17 august 2026. Avem trei pronosticuri combinate pe un Bet Builder de la Superbet pe partida FCSB – FC Botoșani, pentru un profit frumos în startul săptămânii.

Pontul zilei de luni, 17 august, începe cu „GG”

Pentru pontul zilei de luni, 17 august, în SuperLiga, am combinat trei pronosticuri diferite, iar primul dintre ele este „ambele marchează” (cotă 1,77 pe Superbet). FC Botoșani n-a mai câștigat pe terenul lui FCSB din iulie 2019, un 2-0 într-un meci disputat la… Pitești. Iar ultimul punct luat de moldoveni „acasă” la „roș-albaștri” a fost un an mai târziu, în iulie 2020, într-un 1-1. Au urmat nu mai puțin de 8 victorii cu FCSB gazdă, dar FC Botoșani a reușit să înscrie în 7 dintre ele. Cel mai recent joc dintre cele două a fost cel din barajul pentru Conference, în care FCSB s-a impus cu 4-3 în reprizele suplimentare, după 3-3 în 90 de minute.

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O repriză e suficient

FCSB nu trece prin cea mai bună formă, chiar dacă e sus în clasament. Echipa patronată de Gigi Becali are un start ezitant de sezon, în care a fost eliminată rușinos din Conference League de letonii de la Auda, cu 7-3 scor general. În campionat, Tănase și compania au evitat înfrângerea, dar Ultimele două etape au adus tot atâtea puncte pentru FCSB, după 2-2 cu Farul și 0-0 cu nou-promovata Sepsi. Ba mai mult, în ambele meciuri, „roș-albaștrii” au fost la un pas de înfrângere. Tocmai de aceea, un „1” solist ar fi riscant la meciul cu Botoșani. Totuși, dată fiind istoria meciurilor dintre cele două, „FCSB câștigă cel puțin o repriză” (cotă 1,29 la Superbet) ne ajută mai mult pe Bet Builderul pentru acest joc.

FC Botoșani este în căutarea primei victorii din acest campionat. Iar asta spune multe despre cât de accesibilă e adversara lui FCSB. Moldovenii au trei remize (2-2 la Voluntari, 1-1 cu Rapid și 0-0 cu Corvinul) și o înfrângere (1-2 la U Cluj). În două dintre cele patru jocuri a pierdut cel puțin o repriză.

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Pontul zilei de luni, 17 august, depinde de Bîrligea

Ultimul pronostic din pontul zilei, și cel mai riscant, e legat de atacantul Daniel Bîrligea. Vârful lui Gigi Becali trece printr-o criză de formă. Deși a jucat în toate meciurile din acest start de sezon, a marcat o singură dată, în chiar prima etapă, pentru 1-0 cu FC Argeș. După aceea, . Dar, pentru pontul zilei „verde”, n-avem nevoie ca Bîrligea să înscrie. Ci doar să o dea pe poartă. Am ales „peste 1,5 șuturi pe poartă Bîrligea” (cotă 2,00 la Superbet).

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O scurtă recapitulare a pontului din 17 august pe SuperLiga: „GG” plus „FCSB câștigă minimum o repriză” plus „minimum două șuturi pe poartă Bîrligea”. Totul pentru o cotă totală de 3,75 și un profit frumos încă din prima zi a săptămânii. Dar, ATENȚIE!, e un pont, nu garanția câștigului. Pariați responsabil!