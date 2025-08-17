Pontul zilei de luni, 18 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Farul – U Cluj

Etapa a 6-a din Superligă se încheie luni seară, cu meciul dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj, care va începe la ora 21:30. Pariorii au șansa să dea lovitura la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de luni, 18 august. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la meciul Farul – U Cluj

Farul a avut un start excelent în noul sezon sub comanda lui Ianis Zicu. După remiza din prima rundă cu FC Botoșani, constănțenii au obținut trei victorii consecutive: 3-2 cu Oțelul, și 2-1 cu Metaloglobus. Seria pozitivă s-a încheiat în runda precedentă, când .

De cealaltă parte, Universitatea Cluj are o singură victorie, 4-1 pe terenul nou-promovatei Metaloglobus în prima etapă. Mai apoi, „șepcile roșii” au avut evoluții dezamăgitoare atât în campionat, unde au strâns doar trei puncte în ultimele patru runde, cât și în Conference League, .

În acest context, ne așteptăm ca Farul să obțină o nouă victorie pe teren propriu, unde a avut un parcurs perfect până acum, iar primul pronostic pentru biletul de tip Bet Builder este „1 solist”.

Duel deschis la Ovidiu

Ambele echipe au reuşit să marcheze câte 9 goluri în primele cinci runde din noul sezon. așadar și acest duel se anunță a fi unul deschis, cu multe faze de poartă. În continuarea Bet Builder-ului vom adăuga „Total goluri: Peste 2.5”.

Farul are un stil de joc ofensiv şi sub comanda lui Ianis Zicu, iar „marinarii” au creat ocazii importante în toate meciurile disputate în Superligă. Ținând cont de acest aspect, am ales varianta „Şuturi pe poartă Farul Constanţa: Peste 3.5”.

În concluzie, pontul zilei de luni, 18 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Farul – Universitatea Cluj cu următoarele selecții: „1 solist”, „Total goluri: Peste 2.5”, și „Şuturi pe poartă Farul Constanţa: Peste 3.5”.

