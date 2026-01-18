ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 22 din Superliga, prima din 2026, se încheie luni seară, cu partida de la Ploiești dintre Petrolul și Universitatea Craiova, care se va disputa începând cu ora 20:00. Gruparea antrenată de Filipe Coelho pornește cu prima șansă, având nevoie de un succes pentru a reveni pe primul loc. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de luni, 19 ianuarie.

Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Petrolul – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este favorită în duelul cu Petrolul, primul meci oficial din 2026 pentru cele două formații. Gruparea din Bănie nu a fost foarte activă în perioada de mercato, însă are un lot solid, cu ajutorul căruia s-a clasat pe primul loc la finalul anului trecut. Universitatea a fost depășită în clasament de Rapid, care s-a impus sâmbătă în disputa cu Metaloglobus, așadar un succes la Ploiești este esențial pentru a reveni în vârful clasamentului.

De cealaltă parte, Petrolul a efectuat mai multe mutări. , iar , mutările fiind anunțate în exclusivitate de FANATIK. La capitolul plecări, , , iar .

Rămâne de văzut ce impact vor avea aceste transferuri asupra echipei pregătite de Eugen Neagoe, care a obținut o singură victorie în ultimele 10 meciuri oficiale disputate în 2025. Suntem de părere că Universitatea Craiova se va impune pe „Ilie Oană”, așadar vom miza pe pronosticurile „2 pauză/2 final” și „total cornere: peste 8.5”.

Universitatea Craiova caută victoria în primul meci din 2026

Gruparea din Bănie a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, așadar a rămas cu doar două obiective în a doua parte a sezonului: campionatul și Cupa României. Ținând cont de rezultatul din precedentul meci direct, 0-4, și de problemele pe care Petrolul le-a avut din punct de vedere ofensiv în acest sezon, am ales varianta „Ambele echipe marchează (GG): Nu”.

În concluzie, pontul zilei de luni de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.25 pentru un Bet Builder la meciul Petrolul – Universitatea Craiova, construit pe următoarele selecții: „2 pauză/2 final”, „Total cornere: peste 8.5” și „Ambele echipe marchează (GG): Nu”.